»Det er et kæmpe paradoks«: Præsten, imamen og rabbineren aflyser deres gudstjenester

Præsten, imamen og rabbineren er enige: Gudstjenesten må vente. I kampen mod corona-virus har kirker og moskeer over hele landet og synagogen i København valgt at aflyse gudstjenester – uanset, at menighederne oplever behov for at samles.

»Det er et kæmpe paradoks«, siger Ulla Skorstensgaard, sognepræst i Gilleleje Kirke. »Det er nu vi har behov for at mødes. Men også nu, vi ikke kan mødes«.

På den lille kirkes webside hedder det nu: »I Oktober 1943 stod Gilleleje stærkt og tæt sammen om at hjælpe de danske jøder. Nu anmoder vi præster om, at alle igen står sammen, men hver for sig, for at mindske smittespredningen – så vi får værnet om og beskyttet de udsatte og sårbare. Vi er et sogn med rigtig mange ældre – Vær opmærksomme, vær hjælpsomme, vær ydmyge«.

»Men det er jo med god grund, vi afstår fra fælles gudstjeneste«, siger Ulla Skorstensgaard. »Jeg synes også, der er noget stort i, at vi i fællesskab tager det alvorligt. Det er stærkt, at vi som samfund kan træffe beslutning om at handle, og at vi som samfund har råd og styrke til at stille op i fællesskab imod coronaen«.

Også kvindemosken har aflyst fredagens store ugentlige bøn:

»Vi har valgt at lukke ned – i solidaritet med de syge og med resten af samfundet i kampen mod denne virus«, siger Sherin Khankan, en af kvindemoskeens imamer – som i disse dage selv er hjemme med en anden influenza og tre sygdomsramte børn.

»Det er da et dilemma. Der er jo brug for både sjælesorg, meditation og bøn. Men vi lukker i solidaritet med samfundet og med de frivillige, som driver vores moske«.

Sherin Khankan: »I mine øjne er der også noget smukt ved denne fælles handling på én gang for at modstå en trussel. Det skal vi ikke glemme«.

Hendes imam-kollega, Abdul-Wahid Pedersen fortæller, at alle moskeer, han kender til, også har aflyst fredagsbønnen, foreløbig på ubestemt tid. »De skylder vi da«, siger han. »Man må hjælpe med for at bremse smittefaren«.

Selv vil han lægge en livestream prædiken ud på nettet i stedet.

Overrabineren i det jødiske samfund, Yair Melchior, befinder sig selv i karantæne i forbindelse med corona-epidemien. Han fortæller – i telefonen – at Københavns synagoge nu er lukket.

»Det er da forfærdeligt«, siger han. »Synagogen er vores mødested, men nu er det også et smittested. Og vi følger selvfølgelig de retningslinjer, der er givet fra statsministeren, og som lyder fornuftige. Det er – ja, solidaritet«.

’Sjælesorg på nettet’

Folkekirkens biskopper har udsendt en vejledning om at aflyse alle gudstjenester i landets kirker, foreløbig de næste 14 dage. Også alle menighedsrådenes aktiviteter og arrangementer de næste to uger er aflyst.

Men både de folkekirkelige præster, imamerne og rabbineren står til rådighed for samtaler for mennesker, der har brug for det.

I folkekirken tilbydes også fortrolige »sjælesorg på nettet« med ekstra indkaldte præster.

I alle menigheder – kristne, muslimske og det jødiske – foretages vielser og begravelser som vanligt, men nu med den begrænsning, at de ikke må samle flere end 100 deltagere.