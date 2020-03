Borgere i hovedstaden blokerer akutlinjen 112 med opkald om forsamlinger på over 10 mennesker

Efter forbuddet mod forsamlinger på over 10 mennesker trådte i kraft onsdag har så mange i hovedstaden ringet 112 for at oplyse om overtrædelser af loven, at Beredskabet råber op på sociale medier.

Lad nu være med at ringe 112, hvis du kigger udover legepladsen og tæller mere end 10 forældre og børn, eller ser kaffedrikkende københavnere sidde lidt for tæt på Dronning Louises Bro.

Sådan lyder budskabet fra vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab Kristian Næsted. Der sker, efter at der er tikket opkald efter opkald ind på nødlinjen 112 fra borgere, der har observeret forsamlinger på over 10 mennesker.

Vi er hellere foruden, at folk ringer ind med den slags Vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab Kristian Næsted

112 er ellers kun beregnet til akutte tilfælde såsom eksempelvis trafikulykker eller overfald, hvor det er essentielt at nå igennem til beredskabet hurtigt.

»Det betyder, at du kan risikere at havne i kø, inden du kommer igennem til en af vores operatører. Det vil typisk være af kortere tids varighed, men eftersom det er akutte opkald, vi får, så vil vi hellere betjene henvendelserne hurtigere end senere. Det drejer sig om sekunder i akutte situationer«, siger vagtchefen.

Bøde på 1.500 kroner

Fredag er den tredje dag, hvor regeringens forbud mod forsamlinger på over 10 mennesker gælder. Loven er til for at minimere smittespredning af coronavirussen i det danske samfund.

Rigspolitiet sagde på et pressemøde fredag, at de er bekymrede over udsigten til en solskinsweekend.

Indtil fredag var der ikke blevet uddelt nogen bøder, men efter to døgns indkøringsperiode kan man nu risikere at få stukket en bøde på 1.500 kroner i hånden, hvis man lader sig friste til en picnic i parken med et dusin venner i det gode vejr.

»Politiet vil være der og holde øje. Det vil blive straffet, hvis man overtræder reglerne«, sagde rigspolitichef Thorkild Fogde på pressemødet.

Ring 114 og ikke 112

I det østjyske oplever politiet også, at telefonen kimer med henvendelser fra borgere, der har observeret andre, der angiveligt sidder for tæt på hinanden på bænke i parker eller står for tæt i kø i butikker.

Også mail-indbakken har bugnet med billeder af borgere, der bryder det nye forsamlingsforbud. Dog har der ikke været forstyrrende mange opkald til 112, oplyser Østjyllands Politi.

Vagthavende operationschef i Hovedstadens Beredskab opfordrer borgere til at huske, at det er 114 og ikke 112, man taster, hvis man ser forsamlinger på over 10 mennesker.

»Hvis vi bliver ramt af større alvorlige hændelser med mange opkald, så bliver det endnu mere forstyrrende, hvis opkald af den her karakter tager pladsen fra andre. Vi er hellere foruden, at folk ringer ind med den slags«.