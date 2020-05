Pædagoger i Odense skal skrue op for underretningerne

Serie

Mistænkt

Er man som borger bekymret for, om et barn er i fare, skal man kontakte kommunen. ​

Pædagoger og lærere fik i 2013 skærpet deres underretningspligt yderligere og kan blive straffet, hvis de overser mistrivsel hos børn. Siden er antallet af underretninger steget markant. ​​​​​​

I 2018 kom der 127.200 underretninger om 75.000 børn og unge. Det svarer til 348 underretninger om dagen. Antallet af gange hvor vold, overgreb og omsorgssvigt er en af årsagerne til underretningen er firedoblet på tre år. Det betyder også, at langt flere forældre kommer under mistanke for at begå overgreb mod deres børn – nogle af dem uretmæssigt. Politiken ser i denne serie på konsekvenserne af de mange underretninger.​​​​​​

Vis mere