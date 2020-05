I to af tre under--retningssager er familier under mistanke i længere tid end lovligt

fakta

Om undersøgelsen

Hvert år udgiver Børns Vilkår og TrygFonden en rapport om svigt af børn i Danmark.

Formålet med rapporten er at give et overblik over de svigt, børn udsættes for, og at belyse udviklingen gennem årene.

Børns Vilkår kommer med anbefalinger til, hvordan man kan kvalificerer beslutninger ved blandt andet at kigge på, hvordan kommuner håndterer underretninger, hvilke emner børn taler om, når de ringer ind på Børnetelefonen, og hvordan anbragte børn trives i plejefamilier.