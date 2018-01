Nyhedsanalyse: To eksperter dumper de nationale tests i åbent brev

FOR ABONNENTER

Torsdag aften klokken 18 dukkede en mail op i indbakken hos undervisningsminister Merete Riisager og medlemmerne af Undervisningsudvalget. En mail af den slags, som det er svært at overse, og med afsendere, der er svære at overhøre.

Hovedbudskabet i det åbne brev er, at der skal laves grundlæggende om i det nationale testsystem. Forfatterne bag er professorerne Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner. Sidstnævnte var i sin tid statistisk konsulent, da testsystemet skulle udvikles, så det er folk med forstand på tests, der nu prøver at få politikerne i tale.

I brevet skriver de, at det er »åbenlyst, at de nationale test ikke er blevet det nyttige redskab for alle lærerne i den danske folkeskole, som pædagogiske test kan og bør være«. Og rækkevidden af de to professorers anbefalinger vil være intet mindre end revolutionerende i forhold til den måde, testsystemet fungerer på i dag:

Således foreslår de bl.a., at testene skal være frivillige: Hvis den enkelte lærer ikke oplever, at testene bidrager med noget, man kan bruge i undervisningen, skal man som lærer have mulighed for at fravælge testen og »i stedet bruge undervisningstiden på noget mere nyttigt«.