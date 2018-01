Elever: En del har fået det dårligt over brud på anonymitet

Det er forrykt, at flere kommuner har adgang til folkeskoleelevers svar i en trivselsmåling, der ellers skulle være anonym.

Sådan lyder det fra formand for Danske Skoleelever Jakob Bonde Nielsen.

»Det kommer meget bag på os. Vi har talt med en del elever, som får det ubehageligt over, at de tror, at de har lavet anonyme trivselsmålinger. De finder nu ud af, at nogle kommuner har brugt eller kan bruge deres oplysninger«, siger han.

Meldingen kommer efter, at Politiken afslørede, at elevernes anonyme svar kædes sammen med deres cpr-numre. Her har ti kommuner brugt de data til individuelt at sagsbehandle elever, som viser tegn på mistrivsel.

Landsorganisationen for forældre til folkeskolebørn, Skole og Forældre, sender også kritik mod håndteringen af trivselsmålingen.

Formand Mette With Hagensen pointerer, at tegn på mistrivsel hos en elev blot kan være forsaget af, at eleven har haft en dårlig dag eller uge.

»Svarene skal ikke sættes ind i et datasystem, hvor forvaltningen kan mæske sig i data om børn i kommunen, som kan bruges i en familiemæssig sag, eller når barnet er blevet voksen«, siger hun.

ritzau