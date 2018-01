Pædagogstuderende: »Jeg synes nærmest, gymnasiet var mere udfordrende end pædagoguddannelsen« Der er for få undervisningstimer på pædagoguddannelsen, mener de studerende. Det går ud over kvaliteten af deres uddannelse, for det er svært at lære pædagogfagligheden fra en bog eller bag en computerskærm derhjemme.

Der er problemer med fagligheden og kvaliteten af pædagoguddannelsen, viser et ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af en række spørgeskemaundersøgelser blandt de pædagogstuderende, der startede på uddannelsen sommeren 2016.

De pædagogstuderende på andet semester på professionshøjskolen UCC's nye Campus Carlsberg genkender problemerne med for lidt undervisning og for mange timers selvstudie.

Martin Fyrsterling. Foto: Anna Bølling-Ladegaard

Pædagogfaget kan ikke læres fra en bog

Martin Fyrsterling, 27 år, 2. semester

»Vi har haft en demonstration på campus på grund af udfordringerne på studiet. Jeg synes især, at vi har meget mindre undervisning, end jeg havde håbet«.

»Der findes helt sikkert uddannelser med færre undervisningstimer end vores. Men netop pædagoguddannelsen kræver nærvær og fordybelse rettet direkte imod, at vi skal ud og arbejde med mennesker. Vi skal som pædagoger lære at skabe relationer til andre og få samspil mellem børn op at køre. Det er svært at lære som selvstuderende, desværre. Det kræver, at vi lærer det i en social kontekst«.

»Selvfølgelig er det til en vis grad vores eget ansvar som studerende at lære noget ved at deltage aktivt i undervisningen. Men pædagoguddannelsen er ikke en, man kan læse sig til. Det er svært at lære relationsarbejde mellem mennesker igennem en bog eller ved at sidde derhjemme bag en computerskærm«.

Andrea Aaby. Foto: Anna Bølling-Ladegaard

Gymnasiet var sværere end pædagoguddannelsen

Andrea Aaby, 21 år, 2. semester

»Pædagoguddannelsen har været ramt af rigtig mange nedskæringer. Blandt andet var der en kæmpe fyringsrunde før jul, som har været en kæmpe katastrofe for mange undervisere og studerende. Man kan selvfølgelig mærke det på stemningen herude, men vi kan også mærke det ved, at vi får færre undervisningstimer. Som der i forvejen ikke er særlig mange af«.

»Nedskæringerne går ud over kvaliteten af uddannelsen, og det fjerner rigtig meget af lysten til at studere. Lærerne vil gerne opretholde kvaliteten, men det er der ikke ressourcer til. Vores hold bliver større og vores timer bliver færre«.

»Personligt synes jeg ikke, at studiet har udfordret mig endnu. Jeg syntes nærmest, at gymnasiet var mere udfordrende end pædagoguddannelsen. Men jeg har lært en masse og fået et meget større sprog for, hvorfor man gør, som man gør, i den pædagogiske praksis«.

Mette Fogh Palle. Foto: Anna Bølling-Ladegaard

Alt for meget selvstudie

Mette Fogh Palle, 29 år, 2. semester

»Jeg kunne personligt godt bruge noget mere undervisning på uddannelsen. Vi har aldrig mere undervisning end fra klokken 8.30-12 om dagen, og ofte er der uger, hvor vi har et par undervisningsfri dage. Så det betyder, at der er meget selvstudie. Jeg synes ikke, at det ekstra undervisningsmateriale, der ligger tilgængeligt for os, kan gøre det op for et fuldtidsstudie«.

»Jeg synes, at det gør studiet og eksaminerne sværere, fordi der er så lidt undervisning. Jeg føler, at vi går meget let henover teoretikerne, og aldrig rigtig når i dybden med noget. Det gør undervisningen meget overfladisk«.