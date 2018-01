Ekspert: Pædagoguddannelsen må ikke blive en discountversion af en psykologiuddannelse Den pædagogiske kernefaglighed fylder alt for lidt i den måde pædagoguddannelsen bliver evalueret og opbygget, mener Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA.

Det faglige niveau på pædagoguddannelsen skranter stadig efter den reform, der skulle forbedre den tilbage i 2014.

Det viser en ny evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, der er lavet på baggrund af en række spørgeskemaundersøgelser blandt de studerende, der startede på uddannelsen i 2016.

Blå bog Andreas Rasch-Christensen Ph.d., forsknings- og udviklingschef for professionshøjskolen VIA's afdeling for Pædagogik og Samfund Har som faglig formand for de grupper, der har udarbejdet anbefalingerne til den styrkede pædagogiske læreplan i udspillet til den nye dagtilbudsreform, beskæftiget sig indgående med pædagogfagligheden.

Det genkender både de pædagogstuderende og lederne på professionshøjskolerne. Og evalueringen viser absolut også nogle seriøse og reelle udfordringer på pædagoguddannelsen, mener Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på professionshøjskolen VIA’s afdeling for pædagogik og samfund.

»Der er et helt klart problem omkring studieintensiteten på pædagoguddannelsen«, siger han og refererer til, at 42 procent af de studerende på pædagoguddannelsen bruger mindre end 25 timer om ugen på undervisning og forberedelse, hvilket er markant mindre end på andre professionsuddannelser.

Men han stiller sig kritisk overfor, hvorvidt evalueringen formår at måle kvaliteten af selve den pædagogiske kernefaglighed på uddannelsen, når hver femte pædagogstuderende i undersøgelsen svarer, at det faglige niveau i mindre grad eller slet ikke er højt. Ligesom hver femte studerende svarer, at uddannelsen ikke har levet op til deres forventninger.

»Når jeg ser evalueringen, får jeg det indtryk, at de studerende, der har besvaret den, vurderer pædagoguddannelsen ud fra nogle traditionelle faglige og akademiske standarder. Hvilket absolut også er vigtigt, fordi man som pædagog skal være metodisk stærk for at kunne evaluere sin egen praksis, ligesom de studerende skal lære en masse om sprogudvikling og børns talforståelse. Men det andet ben af uddannelsen, som er selve den pædagogiske kernefaglighed, den stiller jeg mig meget kritisk overfor, om evalueringen kan indfange«, siger Andreas Rasch-Christensen.

Hvad er det for en pædagogisk kernefaglighed, som ikke bliver indfanget i evalueringen?

»Det er blandt andet den del af fagligheden, der forbereder de studerende på at skabe gode børnefællesskaber og gode relationer. Jeg er på ingen måde ude på at negligere evalueringen, men vi har behov for at rejse en grundlæggende debat om, hvad pædagogfaglighed er for en størrelse. For den rummer noget andet end det, der kan indfanges gennem de traditionelle fagkategorier. Og jeg mener, at man skal være påpasselig med at måle pædagoguddannelsen ud fra meget traditionelle forståelser af faglighed, for så risikerer man at bygge pædagoguddannelsen op som en discount version af en psykologiuddannelse eller sociologiuddannelse«, siger han.

»Hvis man ser isoleret på evalueringens resultater, kunne man argumentere for, at vi bliver nødt til at ruste op for fagligheden i de enkelte fag, såsom naturfag, så de studerende for alvor føler, at der bliver stillet høje faglige krav til dem. Det skal der, men spørgsmålet er, om det i sig selv ruster dem til at blive gode pædagoger? For det, som de ideelt set skal lære, er, hvordan man arbejder med børnenes naturforståelse gennem leg og nysgerrighed. Og derfor nytter det ikke kun at sætte de pædagogstuderende på skolebænken og høvle dem igennem en masse naturfag. Det skal sættes i relation til, hvordan børn eksperimenterer med vindretningen ved at flyve med en drage eller udforsker skovbundens insekter«.