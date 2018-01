Arbejdsmoral: Nu skal de studerende op i gear

Nye studerende 19.919 nye studerende blev optaget på professionsuddannelserne i 2010. Antallet var i 2017 vokset til 25.831. På universiteterne gik man fra 23.896 til 28.893 nye optagne i samme periode. 34 procent af de studerende på professionsuddannelserne bruger ugentligt mere end 40 timer om ugen på deres studier. Et fuldtidsstudie kræver, at man bruger op til 45 timer om ugen. I 2016 brugte de studerende på professionsuddannelserne ifølge egne oplysninger 22,8 timer ugentligt på undervisningstimer og 14,4 timer på forberedelse. Vis mere

Der var mange ting at være nedtrykt over, da Politiken tirsdag kunne fortælle historien om, at den er helt gal med kvaliteten på landets pædagoguddannelser. Men der var samtidig grund til at glæde sig. For med forsideartiklen kom pædagoguddannelsen på den politiske dagsorden – og alene det er en succes for en uddannelse, der kun sjældent får den omtale, som dens størrelse og betydning berettiger til.

Pædagoguddannelsen er landets suverænt største. Sidste år optog den 5.100 nye studerende. Til sammenligning optog læreruddannelsen kun halvt så mange. Men at politikere og medier tilsyneladende er enige om, at læreruddannelsen er uendelig meget vigtigere end pædagoguddannelsen, kan man forvisse sig om ved at slå op i aviserne: Set over de seneste fem år er læreruddannelsen således blevet omtalt næsten fire gange så ofte som pædagoguddannelsen i de landsdækkende dagblade. Det viser en simpel søgning på ordene ’pædagoguddannelse’ og ’læreruddannelse’ i databasen Infomedia.

Men den, der lever stille, lever ikke altid godt. Det halter med både faglighed og kvalitet på pædagoguddannelsen, viste EVA-rapporten. Og der er så alvorligt, at den er to skridt fra krøblingestatus.

Men ak, nu skal man ikke bilde sig ind, at pædagoguddannelsens problemer er enestående. For selv om der selvfølgelig er forhold, der er specifikt knyttede til den, er det værd at bide mærke i, at en række af de problemer, EVA peger på i sin rapport, er lige så spillevende på flere andre videregående uddannelser. Lad mig her blot nævne tre centrale forhold:

Tre udfordringer

Det første er, at det i de senere år er væltet ind med studerende. Det har skabt en studentermasse, hvor der er stor forskel på de faglige forudsætninger: Mens der i 2010 blev optaget 19.919 nye studerende på professionsuddannelserne, var tallet i 2017 vokset til 25.831. Det er en voldsom vækst, som man ser tilsvarende på universiteterne, og som betyder, at man har sluppet en gruppe unge mennesker løs på studierne, der ikke nødvendigvis har kompetencerne til en videregående uddannelse. De trækker niveauet ned og gør det svært at holde en høj studiekvalitet.

Det andet er, at de fleste studerende bruger for få timer på at studere: Som det fremgik af avisen forleden, bruger næsten halvdelen af de pædagogstuderende mindre end 25 timer om ugen på undervisning og forberedelse, hvilket er temmelig langt fra de 43-45 timer om ugen, et fuldtidsstudium bør fylde, når der tages højde for ferier. Kun 19 procent af de pædagogstuderende bruger mere end 40 timer om ugen. Men studieintensiteten på de andre professionsuddannelser er heller ikke just imponerende. Her er det i gennemsnit kun hver tredje studerende, der bruger mere end 40 timer om ugen. På flere universitetsuddannelser kender man også kun alt for godt til problemet.