Skoleleder: Det er nærmest umuligt at opdrive lærere til tysk, musik og fysik

»Det har ikke helt været den succes, vi håbede på, fordi nogen studerende er sprunget fra, men vi synes, at den skolebaserede læreruddannelse er en rigtig god idé for at komme lærermanglen til livs. Og det er samtidig en god måde for os lokalt at uddanne lærere, som får praksiserfaring allerede under uddannelsen«, siger skoleleder Brian Brodersen.

Men de lokale initiativer er ikke nok, hvis den omfattende lærermanglen skal til livs, mener han.

»Vi skal have talt lærerfaget op igen. Det er den eneste vej, hvis vi skal have flere til at uddanne sig og arbejde som lærere i folkeskolen. Som jeg til enhver tid vil påstå er det fedeste job i verden. Og det siger jeg altså ikke bare, fordi jeg er skoleleder«.