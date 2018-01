Flere uddannelser i provinsen nærer håb om permanent vækst

Det kommer virksomhederne rundt om i Danmark til gode, at regeringen i sin nye udflytningsplan lægger op til, at der skal være flere uddannelsesmuligheder i provinsen.

Det mener Dansk Industri.

»Vi synes, at det er en rigtig god idé. Det er ganske svært for virksomhederne at skaffe arbejdskraft rigtig mange steder i landet«, siger underdirektør Charlotte Rønhof.

Hos Dansk Industri regner man med, at de nye uddannelsesmuligheder betyder, at flere vil bosætte sig i områderne, når de er færdige med at studere.

»Vi ved, at unge ikke er vildt mobile, så når de først er rejst ud for at studere, så er de meget svære at få tilbage igen, så det her er noget, der virkelig kan rykke«, tilføjer hun.

Skal give kompetenceløft

Regeringen præsenterer onsdag etape to af udflytningen af statslige arbejdspladser, 'Bedre Balance ll'. I den forbindelse bliver mellem 500 og 1000 nye uddannelsespladser også spredt ud over danmarkskortet.

Erhvervsakademiuddannelser er en blanding af kortere og mellemlange videregående uddannelser inden for områder som byggeri, design, it og økonomi.

Det er i alt ti byer, der får glæde af de nye uddannelsesmuligheder. Hvorvidt det er nok, kan Charlotte Rønhof endnu ikke give et endegyldigt svar på.

»Så langt er vi slet ikke nået. Det kræver en lidt dybere analyse fra vores side, men vi synes, at det her ser rigtig godt ud som et første skridt på vejen«, siger hun.

Ifølge minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V) skal planerne give et kompetenceløft til hele landet.

»For regeringen handler det om at få uddannelsespladserne tættere på de unge for at bringe Danmark i bedre balance«, sagde hun tirsdag til DR Nyheder.

Regeringen fremlægger den samlede plan onsdag klokken 13.

ritzau