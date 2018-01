Nødvendigt at flytte tværs gennem landet for at studere

Det føltes som at rykke sit liv op med rode, da Sofie Graakjær Trige sidste år flyttede fra København til Aalborg for at studere. Hun havde søgt ind på psykologi på universiteter i hele landet, men kunne med sit karaktergennemsnit fra gymnasiet kun komme ind på sin fjerde prioritet i Aalborg.

Beliggenhed afgør adgangskrav Der er ofte forskel på adgangskravene på uddannelserne, alt efter hvor i landet man søger ind. Derfor kan det være en fordel af tænke bredt geografisk, hvis man vil optimere sine chancer for at komme ind på drømmeuddannelsen. Eksempelvis fordelte adgangskravene på psykologi i 2017 sig således: Københavns Universitet: 11,5 Aarhus Universitet: 11,3 Syddansk Universitet: 10,9 Aalborg Universitet: 10,5

Hun var dog ikke i tvivl om, at hun ville tage chancen og flytte til den anden ende af landet, væk fra venner og familie, da hun i sommeren 2016 fik besked om, at hun var kommet ind på psykologi på Aalborg Universitet.

»Jeg havde det sådan, at hvis ikke jeg var villig til at flytte for studiet, så ville jeg det bare ikke nok«, siger 22-årige Sofie Graakjær Trige.

Hun sidder med benene trukket op under sig i en vamset sofa i fællesstuen i sit kollektiv. Kollektivet ligner nærmest indersiden af Pippis Villa Villekulla med sine rød-, gul- og grønmalede paneler. Her bor Sofie med 5 andre studerende i en gammel herskabslejlighed i anden parket fra Aalborgs havnefront.

»Selv om jeg godt vidste, at mit karaktergennemsnit nok ikke var til det, søgte jeg ind i København som første prioritet, for der havde jeg hele mit liv. Jeg har lidt familie i Aarhus, så der søgte jeg ind som anden prioritet. Og Odense blev tredje prioritet, for det var ikke så langt væk igen. Men Aalborg derimod …«, siger hun og holder en kort tænkepause.

»… jeg havde aldrig været i Aalborg før og kendte ikke et øje i Nordjylland. Så det var noget helt andet. Det var faktisk lidt en impuls i sidste øjeblik, at jeg også søgte ind i Aalborg som fjerde prioritet. Det er helt skørt at tænke på nu, når jeg er så glad for at bo og studere i Aalborg«.

Ingen tid til kolde fødder

Fra den dag Sofie fik svar om optagelsen på Aalborg Universitet, var der én måned til studiestart til at finde et sted at bo i den fremmede by.

»Der var heldigvis ingen tid til at få kolde fødder«, fortæller Sofie, som havde held til at finde et værelse på nettet, hvor hun kunne bo de første otte måneder af studietiden.

»Og nu har jeg ad flere omgange oplevet, at det er slet ikke så svært at finde et værelse i Aalborg, som jeg var vant til fra København«.

Foto: Louise Herrche Serup Med sommerfugle i maven flyttede Sofie Gråkjær Trige fra København til Aalborg for at læse sit drømmestudie.

Dagen før studiestart bankede flyttemændene på i Sofies lejlighed i Københavnog hentede de dele af hendes liv, der kunne pakkes i flyttekasser, og kørte dem til Aalborg.

»Det føltes helt vildt pludselig at stå der mellem alle sine flyttekasser på et nyt værelse i den anden ende af landet og skulle starte på universitetet næste dag. Jeg tror nærmest, jeg besvimede af træthed den aften. Der var ikke noget med at ligge og gruble over fremtiden«.

Det sociale er vigtigst

Den første dag på studiet var begyndelsen på et månedlangt rusforløb, som bød på masser af sociale aktiviteter, mens undervisningen gik i gang.

»Rusforløbet var virkelig afgørende for, at jeg faldt godt til og fik et nyt netværk i Aalborg rimelig hurtigt. For hvad er det liiiige, man skal lave en fredag aften i en by, hvor man ikke kender nogen? Dét havde vores tutorer heldigvis planlagt for os hele den første måned«.

»Allerede første dag blev vi inddelt i rusgrupper på syv personer. Når man ikke kender nogen og starter på et hold med omkring 140 nye studerende, så var det virkelig rart pludselig at have syv telefonnumre på sin telefon til mennesker, som man kunne følges med til fredagsbaren eller ringe til, hvis man for vild på vej til en forelæsning«, siger Sofie.

Og selv om hun har savnet både familie og venner i København, så har det også haft sine fordele at starte forfra i en ny by uden sit gamle liv på slæb.

»Fordelen ved at være ny i den by, jeg skulle til at studere i, var, at jeg aldrig var i tvivl om, hvorvidt jeg skulle deltage i de sociale arrangementer på studiet. Jeg havde jo ikke nogen andre venner i Aalborg, jeg kunne hænge ud med«, fortæller hun.

»Jeg har mødt en masse mennesker, som jeg måske ikke normalt ville være faldet i snak med, som nu er blevet mine rigtig gode venner. Jeg var klar til at give meget mere af mig selv i mødet med nye mennesker end normalt, fordi det pludselig var afgørende for, om jeg havde nogle venner i byen overhovedet. Det har faktisk været helt vildt fedt«.

I dag – halvandet år efter studiestart – har Sofie etableret sig et stort socialt netværk, der går på tværs af mange årgange af studerende på studiet. For hun har både engageret sig i festudvalget og studenterrådet på psykologi, ligesom hun i år har været tutor for de nye studerende. Og i kollektivet har hun fået sig en slags bonusfamilie at komme hjem til efter skoletid.

Hvis ikke jeg var villig til at flytte for studiet, så ville jeg det bare ikke

»For mig har det fungeret godt at starte med at give den en over nakken med det sociale, og så vente en måneds tid eller to med at gå helt vildt op i det faglige. For når netværket først er etableret, har man den støtte, man har brug for til at klare sig igennem studiet. Man har nogen at sparre fagligt med og nogen at læne sig op ad, hvis man får det svært«, fortæller Sofie.

Og nu, hvor hun er blevet så etableret i Aalborg, føler hun, at der er mindst lige så meget, hun går glip af i Aalborg, når hun tager hjem på weekend, som hun frygtede at gå glip af i København, da hun flyttede. I Aalborg sker der nemlig altid noget, fordi hun hurtigt har fået et stort netværk i byen.

»Hvis man bare skal ud og have én enkelt øl med en ven, så er man pludselig omgivet af 15 venner, fordi mange går i byen i Jomfru Ane Gade. Sådan noget har jeg nærmest aldrig oplevet i København«.

Foto: Privatfoto Sofie Gråkjær Trige og hendes medarrangører vandt prisen som ’årets tutorer 2017’. Fællesskab og sociale arrangementer er afgørende for at trives på studiet, fortæller hun.

Læsegruppen er guld værd

En halv times buskørsel væk fra kollektivet midt i byen ligger universitetets afdeling i Aalborg Øst, hvor Sofie og hendes studiekammerater på psykologi bruger det meste af deres tid.

Bussen snegler sig gennem byen, som nu er blevet Sofies andet hjem.

»Jeg er faktisk begyndt at bruge ordet ’hjem’ om både Aalborg og København. Men jeg vil ikke gå så vidt som til at kalde mig aalborgenser. Selv om jeg godt kan mærke, at ordet ’træls’ begynder at trænge sig på af og til«, klukker hun og viser vej ind til universitetets ene kantine.

Her skal hun mødes med sin læsegruppe og gennemgå teksterne til dagens seminar om den menneskelige hjerne og dens forskellige hukommelsestyper.

»Jeg synes, biologisk psykologi er det sværeste fag, vi har haft indtil nu. Og også det mest naturvidenskabelige«, fortæller Sofie, som har haft lettere ved både udviklingspsykologi og kognitiv psykologi, som semesteret ellers har stået på.

Og når det er svært, er det guld værd at have en læsegruppe. Gruppen mødes en gang om ugen og gennemgår dagens tekster, som de har fordelt mellem sig, så minimum to af gruppens fem medlemmer har læst hver tekst grundigt og kan fremlægge den for de andre.

Hendes nuværende læsegruppe er en blanding af folk, der har arbejdet sammen i projekter, folk, der blev venner første dag i rusforløbet, og et par, der er blevet kærester undervejs på studiet. Men vigtigst af alt er det, at de har fundet sammen, fordi de har det samme ambitionsniveau og kan lide at arbejde på samme måde.

»I vores gruppe er der plads til at hyggesnakke, og der er ikke nogen, der bliver sure, hvis man kommer et par minutter for sent«, siger Sofie med et blink, da hun sætter sig ved bordet, hvor de fire andre allerede er gået i gang med dagens tekster.

Bortset fra Sofie har hele gruppen søgt ind på Aalborg Universitet som første prioritet. Nogle på grund af universitetets undervisningsform, der er præget af meget projekt- og gruppearbejde, andre fordi universitetet har nogle særlige kandidatuddannelser som det eneste i landet, mens andre igen gerne ville blive tæt på venner og familie i Nordjylland.

Det er overvejelser, som Sofie godt kan genkende, hvorfor hun også har planer om at tage sin kandidat i Aalborg. Men når hun er færdiguddannet, regner hun med at søge arbejde på Sjælland, særligt fordi savnet af at have sin familie tæt på sig i hverdagen trækker i hende.

»Men studietiden er altså kun fem år af mit liv – mens jobbet kan vare hele livet. Det synes jeg helt klart er det hele værd«, siger Sofie, inden hun og hendes læsegruppe farer af sted til dagens seminar. Og måske også videre til aftenens fredagsbar.