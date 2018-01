Rektor: Planen om uddannelsesstationer er en rodebutik Det er en god idé at flytte uddannelser, men ikke når man skærer dem over på midten, mener Camilla Wang, rektor på professionshøjskolen Absalon. Studerende er bekymret for studiemiljøet.

Der bliver drysset uddannelsespladser ud over landet med regeringens nye udflytningsplan. I 10 af landets provinsbyer bliver der oprettet såkaldte uddannelsesstationer, hvor studerende på en række professionshøjskoler og erhvervsakademier kan tage en del af deres uddannelse.

Blandt andet vil de studerende, der læser til bioanalytiker på professionshøjskolen Absalon i Næstved, fremover også kunne læse noget af uddannelsen i Kalundborg, hvilket placerer de studerende tættere på medicinalvirksomheden Novo Nordisk.

Camilla Wang, der er rektor på Absalon, er tilhænger af regeringens ambition om at flytte uddannelsessteder ud i landet og tæt på relevante virksomheder. Men selve løsningen med de nye uddannelsesstationer, kalder hun »en rodebutik«.

I praksis betyder oprettelsen af Absalons uddannelsesstation, at de studerende i Næstved vil kunne vælge at tage maksimalt halvdelen af den teoretiske del af uddannelsen i Kalundborg. Den model har Camilla Wang flere forbehold omkring.

»Den nye plan skal jo løse problemet med, at de unge ikke vil flytte langt efter uddannelser. Men nu laver man en model, hvor de studerende skal flytte sig mellem to byer, som alle med en vis kendskab til Sjællands geografi og infrastruktur ved, at det er ret bøvlet at komme fra og til. Og de studerende skal også i praktik, så de vil samlet set få en temmelig rodet uddannelse geografisk set. Det er jeg spændt på, om der er nogen studerende, der har lyst til«, siger Camilla Wang.

Uddannelse skæres midt over

Der vil som udgangspunkt ikke blive optaget flere studerende på bioanalytikeruddannelsen end de i dag 60 studerende om året. Dem skal Absalon fortsat optage i Næstved og først senere afklare, hvor mange, der er interesserede i at tage en del af deres uddannelse i Kalundborg. Samtidig skal de garantere de studerende, at de kan ombestemme sig og vende tilbage til Næstved undervejs, hvis de ønsker det.

»Det betyder i praksis, at det bliver enormt svært at planlægge, hvor meget plads, og hvor mange lærere, vi får brug for i Kalundborg. Det kan skabe en masse unødig dobbeltbooking«, siger Camilla Wang.

Hun glæder sig dog over, at der følger penge med til oprettelsen af uddannelsesstationerne. Men opsplitningen vil få omkostningerne på sigt, som Camilla Wang frygter vil udhule professionshøjskolens økonomi:

»Det bliver svært på den lange bane, for det er utvivlsomt dyrere at drive flere små uddannelsessteder«.

Ifølge Ulrik Brandi, der er lektor på DPU og ekspert i organisationslæring, vil det altid skabe udfordrnger at dele en organisation op.

»Selvom vi lever i en digital tid, vil det have konsekvenser, at en lærerstab bliver opdelt geografisk. Den fælles praksis, som underviserne udvikler for undervisningen og vidensdeling mellem lærerne, vil skulle opbygges igen fra bunden. Og det tager tid. Til gengæld er det en stor fordel, hvis uddannelserne bliver placeret tættere på praksis«, siger Ulrik Brandi.

Flyt hele uddannelsen

For at få det fulde udbytte af udflytningen, skal der lægges arbejde i at skabe et godt samarbejde mellem uddannelsen og de lokale virksomheder, mener rektor Camilla Wang.

»Der skal gøres en aktiv indsats at få skabt et godt samarbejde omkring praktikpladser, gæsteforelæsninger og virksomhedsbesøg, som kræver at uddannelsesinstitutionen er fuldt til stede. Det frygter jeg bliver svært, når det kun er en bid af uddannelsen, der flyttes«, siger hun.