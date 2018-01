Man kan næsten kalde Arkitektskolen i København en skandinavisk uddannelse

Populær i Norden Særligt de kunstneriske uddannelser i Danmark tiltrækker nordiske studerende, sådan fordeler de studerende sig på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) de seneste år: 2017: Danske optagne: 117. Nordiske optagne: 62 2016: Danske optagne: 117. Nordiske optagne: 80 2015: Danske optagne: 123. Nordiske optagne: 75. Ud af i alt 468 optagne ansøgere på de kunstneriske uddannelser, der tæller uddannelser fra Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, var 108 ansøgere i 2017 fra andre nordiske lande. Til sammenligning var kun 638 af de i alt 28.351 ansøgere på universitets- uddannelser nordiske studerende, og for professionsbachelorerne var det 307 ud af i alt 26.370. Kilde: Uddannelses- og Forsknings- ministeriet Vis mere

Metalgrå arkitektlamper hænger over A3-ark med skitser, billeder og plantegninger, der ligger spredt ud over sorte skriveborde i Arkitektskolens arbejdslokaler på Holmen i København.'

De studerende bygger modeller af trælister på træpap og laver renderinger på computer, mens de på en tålmodig nordisk blanding af sprog diskuterer arkitekturens flader og bevægelse.

»Vi bruger mest de danske ord, når vi taler om arkitektur, for det er ikke lige altid, man kan finde et passende svensk eller norsk ord, der betyder præcis det samme som det danske«, fortæller 26-årige Michael Anyanwu, der er på tredje semester på Institut for Bygningskunst, By og Landskab.

Michael Anyanwu er fra Lund i Sverige og en af de mange nordiske studerende fra andre lande end Danmark, der hvert år bliver optaget på Det Kongelige Danske Kunstakademis bacheloruddannelse i arkitektur.

I 2017 var mere end en tredjedel af de 178 ansøgere, der blev optaget, fra andre nordiske lande. Primært Norge og Sverige. Det samme var tilfældet i 2016, viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Arkitektbacheloren i København er dermed den uddannelse i Danmark, hvor der procentvis optages allerflest studerende fra andre nordiske lande.

»Man kan næsten kalde Arkitektskolen i København en skandinavisk uddannelse. På nogle af skolens hold er der faktisk også flere svenskere end danskere«, påpeger 22-årige Amalie Storli fra Bodö i Nordnorge, der også studerer arkitektur på tredje semester.

Ingen ved helt præcis, hvorfor det er blevet sådan. Prorektor på Det Kongelige Danske Kunstakademi Svend Lawaetz er overbevist om, at den store tilstrømning af især nordmænd og svenskere skyldes international anerkendelse.

»KADK er kendt for at have et højt fagligt og kunstnerisk niveau. Desuden har danske arkitekter stor international succes i disse år, hvilket sagtens kan have haft en positiv afsmitning på søgningen til de danske arkitektuddannelser«, siger han.

Danmark var et tilvalg

Amalie Storli søgte optagelse på arkitektuddannelserne i både Oslo og København, men valgte Danmark til fordel for Norge.

Foto: Louise Amalie Storli og Michael Anyanwu er fra hhv. Norge og Sverige, og to af de mange nordiske studerende fra andre lande end Danmark, der hvert år bliver optaget på arkitekturuddannelsen.

»Jeg har altid gerne villet bo i København og prøve at studere i et andet land. Jeg synes, det er en fordel, at man har gået på en international skole, når man skal ud at arbejde senere. Der vil man også komme til at arbejde på tværs af landegrænser, og så har man brug for et netværk andre steder end i ens hjemland«, mener hun.

Danmark var også et tilvalg for Michael Anyanwu, der fik anbefalet Arkitektskolen i København af sin højskolerektor i Sverige.

»Jeg fik af vide, at skolen i København er en bedre skole at søge til end de fire, der er i Sverige, fordi den er mere international, kontaktnær og kreativ, mens de i Sverige og Norge er mere teknisk funderet«, siger han.

Det glæder Svend Lawaetz, at studiemiljøet på skolen er så internationalt, som det er, og at skolen hvert år modtager ansøgninger fra de nordlige nabolande.

»Det er vigtigt, at de studerende lærer at orientere sig fagligt internationalt. De nordiske studerende indgår i et studiemiljø, som i forvejen har højt internationalt niveau, og de bidrager i høj grad til det internationale udsyn«, siger Svend Lawaetz.

Efterspørgslen skal dækkes

Karen Sejr, der er kommunikationschef i brancheforeningen Danske Arkitektvirksomheder, er i udgangspunktet enig.

»Det er godt med et studiemiljø med både danske og udenlandske studerende. Det giver diversitet og nye perspektiver«.

Hun påpeger dog, at det kan blive problematisk for branchen, at helt op mod en tredjedel af en årgang er studerende fra andre nordiske lande.

»Mens vi havde høj dimittendledighed, var det fint, at man rejste hjem og fik job i Sverige eller Norge, men nu, hvor ledigheden blandt arkitekter falder i Danmark, bliver det naturligvis et problem, hvis ikke de færdiguddannede kommer ud på det danske arbejdsmarked. Hvis vores efterspørgsel på arkitekter skal dækkes, betyder det, at den ikkedanske andel uddannede i Danmark er for stor, som det er nu«, siger Karen Sejr.

Ifølge den gældende nordiske aftale kan alle ansøgere fra Norden søge om optag på lige fod. Svend Lawaetz påpeger i den forbindelse, at alle ansøgere på Arkitektskolen »alene optages på deres kvalifikationer«.

Foto: Louise Herrche Serup Arkitekturuddannelsen i Danmark har et godt ry, og det tiltrækker mange nordiske studerende.

Optagelsesprøve giver adgang

Ud over at være en af de uddannelser i Danmark, der har det højeste antal svenske og norske ansøgere, er bacheloren i arkitektur nemlig også en af de få danske uddannelser, hvor studerende udelukkende får adgang gennem en optagelsesprøve. Sådan har det været siden 2015, hvor Det Kongelige Danske Kunstakademi sløjfede kvote 1-optaget.

I Sverige og Norge eksisterer det stadig delvis, fortæller Amalie Storli og Michael Ayanwu.

»Man kan komme ind på arkitektskolen på tre forskellige måder. Karaktergennemsnit, gennem en högskoleprov, der er en slags adgangsgivende pointtest til videregående uddannelser, eller via optagelsesprøve som i Danmark. Den er anderledes end i Danmark og virkelig svær. Selv om mange er dygtige, kommer de ikke ind. Det er svært at komme ind i Sverige, for der er stor konkurrence, og der er flere og flere hvert år, der søger ind«, siger Michael Anyanwu.

»I Norge er det en kombination af karakter og optagelsesprøve. Så det kræver lidt mere. Man skal have et ret højt gennemsnit. Jeg tror da også, at det er en af grundene til, at så mange nordmænd tager til Danmark«, siger Amalie Storli.

Jeg fik af vide, at skolen i København er en bedre skole at søge til end de fire, der er i Sverige, fordi den er mere international, kontaktnær og kreativ

Det eneste krav, der er til udenlandske ansøgere på den danske uddannelse, er, at man skal bestå en sprogtest, fordi undervisningen foregår på dansk. Det krav er nordiske ansøgere fritaget fra. Så længe de har dansk, svensk eller norsk i deres adgangsgivende eksamen, kan de gå direkte til optagelsesprøven.

Alle ansøgere skal i første omgang løse en hjemmeopgave. Det gør mere end 1.000 ansøgere hvert år, når de forsøger at komme gennem nåleøjet på den populære bacheloruddannelse i arkitektur. De 330, der består hjemmeopgaven, inviteres til en afsluttende praktisk prøve på Arkitektskolen, hvorefter omkring 160 udvalgte står tilbage med en adgangsbillet til uddannelsen. Og selv om omkring en tredjedel af de optagne i flere år i træk har været fra andre nordiske lande end Danmark, oplyser Det Kongelige Danske Kunstakademi i en e-mail, at der »ikke skeles til nationalitet i udvælgelsesprocessen«.

Lærer af hinanden

Der bliver heller ikke talt meget om nationalitet i arbejdslokalet på Holmen. Faktisk lader det næsten til, at de studerende ikke lægger mærke til, at de sprogligt bevæger sig fra land til land.

»Undervisningen foregår godt nok på dansk. Og derfor er der af og til lidt sprogbarrierer. Men det bliver bedre og bedre, og jo længere tid man har været her, jo mindre tænker man over det«, siger Amalie Storli.

Studiekammeraten, 22-årige Kristian Kofoed, har heller ikke noget imod at spidse ører en ekstra gang, når han skal tale om arkitektur på et andet sprog end dansk.

Foto: Louise Herrche Serup Arkitekturuddannelsen i Danmark har et godt ry, og det tiltrækker mange nordiske studerende.

»Det kan godt være lidt svært, når man ikke er så god til svensk. Men herude er der meget praktisk arbejde, hvor det sproglige ikke har den store betydning«, siger han, mens han skærer en træliste over med en hobbykniv. Listen får en tynd stribe lim, som han trykker ud af en pipette, inden han klistrer den fast på modellens flade underlag.

»Når man laver praktisk arbejde, er der faktisk også mange fede ting ved, at der er studerende fra andre lande på uddannelsen. Det giver nogle andre perspektiver. Man får blandt andet en ny forståelse af by og landskab med ind i faget. I Danmark tænker vi ofte et landskab og en by som noget, der er fladt. Den forståelse bliver udfordret, når folk, man læser med, er opvokset på fjeldet, hvor det sner hele året. De forskelle bliver ofte integreret i projekterne«, siger Kristian Kofoed.

Han overvejede ikke selv at søge mod Norge eller Sverige for at tage en uddannelse inden studiestarten i Danmark for 1,5 år siden.

»Men jeg har da overvejet at søge nordpå, når vi skal i praktik, så man også får et netværk i andre lande«, siger han.

For de tre studerende på Arkitektskolens tredje semester er det dog for tidligt at spå om fremtidsplanerne efter endt studium. Og den norske og den svenske studerende Amalie Storli og Michael Anyanwu har heller ikke afgjort, om de vil vende tilbage til Norge og Sverige for at få job.

»Det tager jeg, som det kommer. Det er da lidt nemmere at arbejde med folk, der taler ens eget sprog, og lidt enklere at være i Norge generelt, når det kommer til kontaktnetværk, fordi de fleste fra Norge tager tilbage til Norge«, siger Amalie Storli.

»Måske tager jeg videre til et helt andet land«, tilføjer Michael Anyanwu.