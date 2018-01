Optagelses-guide: 6 gode råd til dig, der vil søge kvote 2

Der er måske ikke lige så mange veje til drømmeuddannelsen, som der er til Rom. Men der er mere end én. Og hvis dit karaktergennemsnit fra gymnasiet ikke giver dig direkte adgang til den uddannelse, du gerne vil læse, kan man søge optagelse igennem kvote 2.

Studievalgscentre Man kan søge mere vejledning hos Studievalgscentrene rundt om i landet. Find dem på www.studievalg.dk

Det er dog en udbredt misforståelse, at kvote 2 er den lette vej, understreger afdelingsleder Jan Svendsen fra Studievalg København. Der er nemlig mindst lige så meget rift om pladserne på de mest populære uddannelser på kvote 2, som der er på kvote 1. Forskellen er blot, at det her er nogle andre kriterier end karaktergennemsnittet, der tæller.

Men præcis hvad der kvalificerer én til at komme ind på drømmeuddannelsen via kvote 2, er meget forskelligt, alt efter hvilken uddannelse man søger ind på.

Optagelsen kan indebære alt fra at blive vurderet på forskellige aktiviteter såsom erhvervserfaring og en motiveret ansøgning til en ren optagelsesprøve.

Og ligesom at kravene er forskellige på eksempelvis medicin- og markedsføringsøkonomstudiet – er det heller ikke nødvendigvis de samme krav, der gælder på psykologi på Københavns Universitet som på Aarhus Universitet.

»Man kan ikke kalde systemet let gennemskueligt«, siger Jan Svendsen fra Studievalg København. Men selv om der ikke findes nogen hemmelige smutveje til at blive optaget på drømmeuddannelsen, er der alligevel en række generelle råd, som kan guide dig på vej mod en succesfuld kvote 2-optagelse.

1. Vær ude i god tid

»Det første, man skal huske, er at være i god tid. I kvote 2-systemet handler det ofte om, at man har gjort sig nogle erfaringer, som rækker ud over det, man har lært på skolebænken. Det kan være erhvervserfaring, rejser, højskoleophold eller anden relevant erfaring. Derfor er det sent at begynde at tænke over, hvordan man kan kvalificere sig til at blive optaget gennem kvote 2 en måned før ansøgningsfristen«, siger Jan Svendsen.

2. Undersøg kravene grundigt

»Man skal være opmærksom på, at kvote 2 er en meget forskelligartet størrelse på de forskellige uddannelser. Der findes mange forskellige måder at optage studerende gennem kvote 2 på. Nogle uddannelser laver optagelsesprøver, andre steder skal man sende en traditionel kvote 2-ansøgning med en motiveret ansøgning. Og her kan der for eksempel også være forskel på, hvor lang tid man skal have arbejdet, for at relevant erhvervserfaring tæller med. Det er afgørende, at man ved, hvad de uddannelser, man søger, vægter«.

3. Tag kontakt til uddannelsesstedet

»Det er en god idé at kontakte den uddannelse, man vil søge ind på. Første skridt er selvfølgelig at læse alle informationer om optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside, hvor der ofte står udførligt, hvad de lægger vægt på i kvote 2-optagelsen. Men nogle gange kan det være svært at vide, om éns egne kvalifikationer kan passe sammen med de krav, som uddannelsen stiller. Så kan det være en god idé at kontakte de studievejledere, der beskæftiger sig med optagelse på uddannelsen, og spørge dem til råds«.