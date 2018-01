Søren Pind: »Dem, der har evnerne, skal også have førsteretten til at komme ind«

De kommende studerende, der nu står foran deres livs største uddannelsesvalg, skal tænke sig godt om. De skal vælge en faglig retning, de finder glæde ved.

Søren Pind Født 1969. Uddannelsesminister siden 2016, før det var han justitsminister, og har også tidligere været udviklingsminister og integrationsminister. Fra 1998 til 2005 var Søren Pind bygge- og teknikborgmester i Københavns Kommune.

Men de skal også vælge, så de har udsigt til at kunne tjene til dagen og vejen – og måske lidt mere til. Det er budskabet fra den ansvarlige minister for landets videregående uddannelser, uddannelsesminister Søren Pind (V).

»Mit hovedbudskab er, at de unge skal drømme stort, men også at de skal vælge med omtanke. Et uddannelsesvalg er et livsvalg. I Danmark er vi begunstiget med et uddannelsessystem, hvor det er befolkningen, der betaler. Men derfor skal man behandle sit valg af uddannelse med den samme respekt, som hvis man selv skulle betale. En videregående uddannelse er en kostbar ting – og hvis man vælger rigtigt, kan man anvende den resten af sit liv. Derfor skal man vælge med omtanke«, siger Søren Pind.

Han anerkender, at der er mange, som ikke kan få deres drømmeuddannelse på grund af stigende karakterkrav på mange uddannelser. Men spørger man ham, hvordan han overordnet ser på den udvikling, hvor karakterkravene er steget og steget, siger han:

»Det synes jeg sådan set er positivt nok. For nylig har en analyse vist, at de karakterer, der er blevet uddelt, også er steget, så på den måde kan man spørge sig selv, hvad der har fulgt hvad. Men generelt mener jeg, det skal være svært at gå på de højere videregående uddannelser. Jeg mener, der skal stilles høje krav om faglighed – især i en tid, hvor man virkelig har fyldt uddannelserne«.

Mange gymnasieelever har beklaget sig over, at det stigende karakterpres får dem til at tale lærerne efter munden i stedet for at stille nysgerrige spørgsmål og blive klogere. Hvad siger du til dette?

»Det tror jeg er en diskussion, der altid har været. Eftersom der i dag er flere, der går på en videregående uddannelse i forhold til tidligere, er jeg kun glad for, at kravene er fulgt med. Alternativet er at gå på kompromis med den faglige kvalitet, og det ønsker jeg ikke«.

Er det noget klynk, når de unge beklager sig over det stigende karakterpres?

»Det udtryk ville jeg aldrig nogensinde bruge. Jeg kan godt forstå, at man kan synes, det er svært. Jeg tror bare, at der i højere grad er brug for en erkendelse af, at det også skal være svært. Jeg oplevede selv at gå ud af mit gymnasium med fortrinlige karakterer, men også at jeg fik et chok over de faglige krav på universitetet. Det chok ønsker jeg sådan set ikke for nogen. Jeg mener, det skal være en glidende overgang, og derfor mener jeg, det er bedre at klargøre de høje krav«.

Søren Pind er selv uddannet som jurist fra Københavns Universitet i 1997, og jura var for ham netop en ’drømmeuddannelse’?

»Ja, jeg havde en drøm om at blive sagfører, hvor jeg skulle kæmpe for de svage og tjene en masse penge. Jeg forstod aldrig helt modsætningen mellem de to ting, det skænkede jeg vist aldrig en nærmere tanke. Men det var den uddannelse, jeg gerne ville have, og derfor også den uddannelse, som jeg i mit gymnasiearbejde stræbte efter at få et snit, der kunne godtgøre. Det lykkedes så også meget fint«.

Ønsker en »ren karakterskala«

En af de faktorer, der de senere år har fået karaktererne til at flyve til vejrs, er de såkaldte karakterbonusser. De betyder for eksempel, at man kan gange sit gennemsnit med 1,08, hvis man søger ind på en uddannelse senest to år efter sin adgangsgivende eksamen.

Hvis man vælger flere fag på A-niveau end de krævede, får man også justeret sit gennemsnit: Hvis man har ét ekstra A-fag, kan man gange med 1,03, mens to ekstra A-fag giver mulighed for at gange med 1,06.

I efteråret afdækkede Politiken dog, at karakterbonussen på 1,08 ikke har fået de unge til at gå hurtigere i gang med deres studier, og det fik efterfølgende Søren Pind til at varsle, at regeringen nu vil droppe denne bonus.