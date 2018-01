Forsker: »Nye klare krav om højere karakterer kan ikke stå alene i kampen mod studerendes frafald«

Når der til sommer udklækkes et nyt kuld studenter fra landets gymnasier, vil de, der kunne tænke sig at tage en naturvidenskabelig uddannelse på Aarhus Universitet, skulle leve op til nogle nye og mere specifikke krav.

I hvert fald, hvis de søger ind på fysikstudiet, datalogistudiet eller en af universitetets it-uddannelser. For frafaldet på de naturvidenskabelige studier er blevet for stort, lyder det fra universitetets ledelse, og derfor indføres der fra 2018 krav om mindst gymnasiekarakteren 7 i matematik på a-niveau samt et generelt krav om mindst 7 i gennemsnit på hele karakterbladet, hvis man søger om optag i kvote 1.

»Vi har lavet mange undersøgelser for at se på, hvad der kan forklare frafaldet. De viser samstemmende, at karakteren har stor betydning for, hvordan det går folk. Derfor har vi valgt at indføre karakterkrav. Sagt på en anden måde: Hellere lidt færre ind, hvis det også kan betyde, at der kommer flere ud i den anden ende«, siger Berit Eika.

Lever man ikke op til karakterkravene, vil der stadig være mulighed for at gå til en supplerende optagelsesprøve, forklarer Berit Eika:

»Det handler om at forventningsafstemme og om at sikre, at ansøgerne ved, hvad der skal til for at gennemføre studiet«.

Problemet med studerende, der klapper lærebøgerne i på et tidligt tidspunkt i studieforløbet, er til at tage og føle på, når man ser på tværs af landets videregående uddannelser. Hele 30 procent af de studerende enten mister gejsten, ombestemmer sig eller finder andre grunde til at forlade uddannelsen, inden det første studieår er gennemført.

Det viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der i en spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 14.000 studerende har gransket årsagerne til frafald i det videregående uddannelsessystem.

Er karaktererne fra gymnasiet så alene så stærk en faktor, at krav om bestemte karakterer i bestemte fag eller fastlagte adgangskvotienter vil være den rette løsning? Både ja og nej, mener Jakob Rathlev, der er EVA’s områdechef for videregående uddannelser.

»Vi kan se, at karaktergennemsnittet er en af de ting, der betyder allermest for, om man er i risiko for at droppe ud. Og der er en klar sammenhæng: De, der har lavere karakterer med fra gymnasiet, er mere frafaldstruede«, siger Jakob Rathlev og fortsætter om beslutningen om karakterkrav i Aarhus:

»En god karakter i de specifikke fag er også vigtig. Så det giver god mening at sortere der, så man fra start undgår at tage folk ind med høj risiko for at falde fra. De prøver at være præventive og undgå, at mange dropper ud«.

God opstart giver gode studerende

Men Jakob Rathlev mener, at et karakterkrav ikke alene kan løse problemet. Når de nye studerende tager hul på studielivet, spiller det en stor rolle, hvordan opstartsforløbet er tilrettelagt.

Jo længere opstarten er, og jo bedre de sociale arrangementer opleves, des mindre bliver risikoen for senere at droppe ud, viser undersøgelsen.

Institutionerne skal tage den sociale del mere alvorligt

»Det handler om at få knyttet bånd til de mennesker, man møder, som man skal være sammen med i længere tid«, siger områdechef Jakob Rathlev.

»Undersøgelsen tyder på, at det sociale også har betydning for det faglige, og at de to ting er integreret. For de, der kommer godt ud af det med de medstuderende, har også bedre adgang til faglig sparring i læsegrupper. Og mistrives man, har man bedre adgang til støtte og opbakning. Så er det nemmere at ringe til en god kammerat og sige, at der er noget, man ikke forstår«, siger Jakob Rathlev og fastslår, at »institutionerne skal tage den sociale del mere alvorligt«.

Universitet for de middelmådige

En del af forklaringen på, at mange studerende i dag er i risiko for at falde fra, kan ifølge Rathlev være, at det gennem en længere årrække har været en politisk ambition at øge antallet af unge, der får en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

»Det er klart, at der så også kommer flere ind, der har en baggrund i en familie uden en lang uddannelsestradition, og som derfor ikke er så studievante. I dag er universiteterne ikke længere kun for dem med topkarakterer, men også for dem med middelmådige karakterer. Og det er helt klart den gruppe, som kommer med en svagere social baggrund, som har størst risiko for at falde fra«, siger Jakob Rathlev.