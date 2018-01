Trods karakterkrav falder mange lærerstuderende fra

Da 29-årige Bue Løvsø for 4 år siden søgte ind på læreruddannelsen i Aarhus, måtte han via en optagelsesprøve, for gennemsnittet fra hans gymnasietid levede nemlig ikke op til uddannelsens nye krav.

Siden sommeren 2013 har alle ansøgere med et karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelsen på over 7 haft direkte adgang, mens ansøgere med et gennemsnit under 7 har skullet kæmpe sig vej gennem en optagelsessamtale, der afprøver deres motivation.

»Jeg havde en noget ambivalent holdning til det først. For jeg tænkte ærlig talt ikke så meget over mine karakterer, da jeg gik i gymnasiet. Desuden gik der 4 år efter gymnasiet, før jeg søgte ind på uddannelsen. Der kan ske meget på 4 år, og karakteren siger næppe noget om, hvordan man er så mange år efter«, siger Bue Løvsø, der netop har færdiggjort uddannelsen til lærer.

Formålet med karakterkravet, der kom som led i reformen af læreruddannelsen, var at gøre det mere prestigefuldt at uddanne sig til lærer.

Det er ikke, fordi vi er meget karakterfikserede, men vi synes, det var et rigtigt signal at sende på det tidspunkt Stefan Hermann, rektorformand

Samtidig skulle kravet sikre, at høj faglighed og motivation fik det tårnhøje frafald på uddannelsen til at dale.

Og noget er ifølge Stefan Hermann, Professionshøjskolen Metropols rektor og formand for rektorerne, lykkedes. Han mener nemlig, at karakterkravet »sender et signal om, at man skal have et vist forhåndsniveau for at gå på uddannelsen«.

»Vi har jo brug for at kunne tiltrække de allermest ambitiøse og allerdygtigste studerende. Karakterkravet var et skridt på vejen mod det. Og det har allerede bidraget til et løft. Karakterniveauet er steget for studerende, der optages på læreruddannelsen, og søgemønstret er ændret«, siger Stefan Hermann.

Flere studerende, højere snit

Efter introduktionen af optagelsessamtaler i 2013 er der optaget færre studerende med lave karakterer og flere med høje karakterer, viser en rapport fra december 2017, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut.

De nye lærerstuderende har et karaktergennemsnit, der ligger 0,7 over karaktergennemsnittet for dem, der blev optaget, inden kravet om et gennemsnit på 7 fra ungdomsuddannelsen blev indført. Dengang var gennemsnittet 6,2.

»Tallene tyder på, at vi har kunnet optage flere dygtige og samtidig holde niveauet for optagelse. Der er dog flere steder i landet, hvor vi gerne ville optage flere, og hvor der fortsat er tomme pladser«, siger Stefan Hermann, der understreger, at han »hører fra undervisere rundt omkring på landets professionshøjskoler, at det faglige niveau er godt, og at motivationen er høj«.

Ifølge censorrapporter fra 2017 vurderede 92,8 pct. af censorerne den faglige kvalitet ved eksaminerne som ’tilfredsstillende eller inspirerende’.

Optaget er også stort set på samme niveau som tidligere, påpeger Stefan Hermann. Hos flere rektorer var der ellers en frygt for, at et faldende optag ville være en af karakterkravets utilsigtede konsekvenser.

I 2017var årets optag 2.691. Det er kun 9 personer færre end i 2016, mens det tilgengæld er en stigning set i sammenligning med optaget i 2013, 2014 og 2015.

Frafaldet er fortsat stort

Frafaldet blandt de studerende på læreruddannelsen er dog stort set uændret. Læreruddannelsen er altså fortsat en af de uddannelser i Danmark, der kæmper med et frafald, som ligger over gennemsnittet for professionsbachelorer.

Det ærgrer Stefan Hermann, at det endnu ikke er lykkedes at fastholde flere af de studerende på uddannelsen.

»Den kurve har vi ikke fået knækket endnu, og det er en svær genre, hvis man samtidig skal løfte niveauet, hæve barren og stille højere krav«, siger han.

Uddannelses- og Forskningsministeriet udregner kun frafald på første år, da frafaldet ifølge ministeriet »her er vurderet til at være udtryk for de forhold på uddannelsen, der kan forbedres«. Frafaldsprocenten på læreruddannelsens første år lå i 2016 på 16 procent, mens den i 2012, før karakterkravet trådte i kraft, var 15,2.