Dygtige studerende snubler, når de ikke længere er de bedste

Flere og flere studier i Danmark kræver, at studerende afslutter gymnasiet med et højt karaktergennemsnit, hvis de vil snige sig igennem nåleøjet og blive optaget.

I 2015 var der 10 uddannelser, som havde et adgangskrav på 11 eller mere. I år lå tallet på 16 uddannelser.

Høje adgangskrav Studierne med de højeste adgangskrav: 1 12,3: AP Graduate in Marketing Management, EA Sjælland. 2 12,2: International Business, Copenhagen Business School (CBS). 3 11,8: International Business and Politics, CBS. 4 11,7: Cognitive Science, Aarhus Universitet. 5 11,6: AP Graduate in Multimedia Design and Communication, EA Sjælland. 6 11,5: Psykologi, Københavns Universitet. 7 11,4: Molekylær biomedicin, Københavns Universitet. 8 11,4: AP Graduate in Computer Science, Erhvervsakademi Sjælland 9 11,3 Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), CBS 10 11,3 Psykologi, Aarhus Universitet Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet Vis mere

Copenhagen Business School huser flere af de uddannelser, som har de højeste adgangskrav. Eksempelvis skulle man i år have et karaktergennemsnit på 12,2 for at blive optaget på International Business og 11,3 for at blive optaget på HA i projektledelse.

Og det har betydning for, hvad det er for nogle studerende, der kommer ind på studiet, mener Lise Justesen, som er studieleder på HA i projektledelse.

»Det er dygtige studerende. De er skarpe, engagerede og meget motiverede for at gå i gang med en universitetsuddannelse. Det kan man se, og det kan underviserne mærke. Når de begynder på studiet, kommer de fleste til alle timerne, de har læst og er videbegærlige. De fremstår på mange måder som nogle overskudsmennesker«, siger Lise Justesen og tilføjer, at mange studerende har studiejobs og desuden engagerer sig i ikke-faglige studieaktiviteter, som f.eks. at melde sig ind i studienævnet og forskellige udvalg.

Men mange af de studerende, som begynder på uddannelser som HA i projektledelse, er gået igennem gymnasiet med næsten udelukkende høje karakterer. Og når man har været vant til at være blandt de bedste, kan det være svært at vænne sig til, at situationen er en anden.

»De er vant til at være blandt de dygtigste i deres klasser, og pludselig er de sammen med 90 andre mennesker, som også er det. Det kan godt få nogle til at føle sig pressede og synes, at det er en stor mundfuld. Det giver sig indimellem udslag i stress og usikkerhed, især når de oplever, at kravene til dem er anderledes og mindre tydelige, end de er vant til«.

Skal ikke kunne alt

Og det kan Signe Vangkilde, som er lektor på psykologi på Københavns Universitet, godt genkende. Psykologi på Københavns Universitet er et af de studier, som i mange år har haft en af de højeste adgangskvotienter. I år lå den på 11,5.

»De studerende fra nogle af de andre uddannelser på KU har tidligere kæmpet mere med at gå i skole og er gang på gang blevet konfronteret med, at de sidder i suppedasen og ikke fatter en pind af, hvad der foregår, og er kommet – videre derfra«, siger Signe Vangkilde.

»Men der er en tendens til, at nogle af vores studerende, som, fordi de har klaret det rigtig godt i gymnasiet, ret sjældent har været i en situation, hvor der er ting, de ikke forstår, de første mange gange, de prøver. Og det er der naturligvis mange, der reagerer på og synes er virkelig ubehageligt«.

Signe Vangkilde understreger dog, at hun selv gør meget ud af at forklare de nye studerende, at universitetet er anderledes end gymnasiet. Og at det er helt okay, at man ikke forstår alting med det samme.

»Jeg prøver efter bedste evne at eksplicitere det for mine studerende og sige til dem: Prøv at høre: Jeg ved godt, at I er i en situation lige nu, som er super ubehagelig at være i, fordi I ikke kan finde ud af det. Men det ville også være virkelig mærkeligt, hvis I kunne det hele med det samme«, siger hun.

»Hvis I gik ned i et træningscenter, og der var en træner, der sagde til jer: I skal bare gøre det, I kan i forvejen, så ville I vide, at der ikke var noget, der rykkede sig«.

Nor Tinne Andersen er en af dem, som er ved at kæmpe sig igennem det hårde psykologi-studie.

»De studerende på psykologi er folk, der fra gymnasietiden er vant til at kæmpe sig igennem ting, de ikke gider, fordi de ved, at guleroden i den anden enden er noget, de vil have. Og de vil jo gerne være psykologer«, siger Nor Tinne Andersen