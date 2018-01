Er karakterkravenes himmelflugt et problem?

Gennem en efterhånden længere årrække har man hvert år sidst i juli kunne læse avisoverskrifter om, at flere og flere uddannelser kræver et stadig højere karaktergennemsnit, hvis man skal kunne komme ind. At nogle få uddannelser helt sprænger skalaen og kræver et gennemsnit højere end topkarakteren 12, hvis man vil inden for dørene. Og at en lille håndfuld gymnasieelever får 12 i samtlige eksamener og ender på mere end 13 i gennemsnit.

Det har fået eksperter til at advare om karakterinflation. En topkarakter er ganske enkelt mindre værd, end den var for 10 eller 20 år siden, lyder det, og i en rundspørge i Magisterbladet svarede 62 procent af underviserne på universitetet, at der i dag er studerende på universiteterne, der ikke burde være kommet ind.

»De får for høje karakterer i gymnasiet, kommer ind på universitetet, men de har ikke noget at gøre her«, lød det fra Siff Pors, undervisningsadjunkt på Københavns Universitet, der kommenterede undersøgelsen i Berlingske.

Spørgsmålet er, om det gør noget, at der bliver delt flere topkarakterer ud i dag, end dengang mor og far fik hue på. Ser man på udviklingen i karaktergennemsnittene, er én ting i hvert fald sikkert: Lærere og censorer langer højere og højere karakterer over gymnasiernes grønne borde.

Fra 2010 til 2016 steg karaktergennemsnittet på tværs af alle gymnasiale uddannelser fra 6,6 til 7,1, viser tal fra Undervisningsministeriet. Andelen af afgivne 12-taller er steget fra 9 til 13 procent, mens andelen af 10-taller er steget fra 22 til 24 procent. Ministeriets tal viser også, at selve antallet af 12-taller er steget med lige under 50 procent i perioden.

De stigende snit skal blandt andet forklares med, at der er opstået en tendens til, at både lærere og elever er blevet langt mere fokuseret på karakterer, siger Peter Allerup, professor emeritus i pædagogisk statistik ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

»Der er et kæmpe pres både fra elever og institutioner for at forsyne eleverne med muligheder for at komme ind på de uddannelser, som de nu gerne vil. Og det er især overgangen mellem ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, der er præget af en uhyggelig tendens til fantastisk høje karaktergennemsnit«, siger Peter Allerup.

Og mens fokus på de adgangsgivende decimaltal på eksamensbeviset er styrket, har man fra politisk hold taget beslutninger, der yderligere skubber gymnasieelevernes gennemsnit op i de højere luftlag, mener Peter Allerup.

»Ikke noget kæmpe problem«

Nogle år efter indførelsen af syvtrinsskalaen besluttede man, at ekstra fag på højniveau skal give bedre muligheder, når man søger videre på universitetet eller en anden videregående institution. Med ét ekstra fag på a-niveau kan man gange sit snit med 1,03, og med to ekstra kan man gange det med 1,06.

Derudover indførte man en såkaldt hurtigstartsbonus, der belønner studenter, der tager maksimalt to sabbatår efter gymnasiet – de kan gange snittet med 1,08. Det betyder, at en student med et flot snit på 10,57, som har to a-fag og søger ind på en uddannelse inden for to år efter sin studentereksamen, får et endnu flottere snit, der lander på 12,1 – og altså dermed sprænger skalaen.

»Man har yderligere forværret forståelsen af skalaen ved at indføre disse bonusordninger, så man kan få 13-komma-et-eller-andet som det højeste«, siger Peter Allerup.

»Eleverne fokuserer jo efterhånden kun på de der karakterer. Det at gennemføre er jo meget mere end at redde sig fejlfri præstationer i nogle bestemte fag, men det er blevet en del af festen, at både lærere og elever er blevet enige om, at nu skal vi altså indøve præcis de sider i pensum, som bliver præmieret ved eksamen«, siger Peter Allerup.