Studerende: Adgangskrav bør fastsættes lokalt

»Vi ser i dag, at elever i gymnasiet er bange for at række hånden op i en tysktime af frygt for, at de udtaler noget forkert og så falder i karakter. Mange tør for eksempel heller ikke stille kritiske spørgsmål til læreren, men forsøger i stedet at tale dem efter munden. Videbegærligheden bliver erstattet af en karakterivrighed, hvor karaktererne bliver målet frem for midlet. Det er en rigtig kedelig udvikling«, siger Jens Philip Yazdani.

Han erkender dog, at det er svært helt at gøre op med karaktererne:

»Karakterer er noget af det mest lige, man kan forestille sig, hvad angår optagelse, fordi de ikke ser på hudfarve, social baggrund osv. Men man kan sagtens forestille sig andre metoder: optagelsessamtaler eller prøver, så karakteren ikke kommer til at fylde det hele. Man kunne også tænke sig, at man lagde et maksimum over karakterkrav – ved for eksempel at sige, at adgangskvotienten på vores uddannelser ikke må blive højere end 10, og så ellers lave lodtrækning derefter. Der er mange måder at tage præstationspresset væk på og dermed få karakteren til at fylde mindre, uden at man fjerner karakterer helt«.

Alle skal ikke ligne hinanden

For Danske Studerendes Fællesråd er det også vigtigt, at man på de videregående uddannelser sikrer en vis diversitet blandt de studerende.

»I dag kan vi se, at de studerende ligner hinanden. Det bør være en prioritet for universiteterne at sikre en studentermasse med større diversitet. Så her vil vi opfordre til, at universiteterne laver en konkret handleplan«, siger Sana Mahin Doost.

Hun er overbevist om, at det på sigt vil skabe værdi for både de videregående uddannelser og de kommende kandidater, hvis de studerende på uddannelserne repræsenterer forskellige baggrunde.

En af de uddannelser, der er vant til stor diversitet i gruppen af studerende, er landets største videregående uddannelse, pædagoguddannelsen.