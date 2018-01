Interview med sptuderende: »Der er en frihed, som ikke er på de andre studier«

Indianske sprog

I 2017 havde indianske sprog og kulturer på Københavns Universitet intet karakterkrav. Det skræmte ikke Sophie Martine Anèe Fischer, som begyndte på studiet i sommer. Hun mener nemlig, at det blot har gjort studiet mere mangfoldigt – på den gode måde.

Foto: Peter Hove Olesen Q&A med tre studerende fra tre forskellige studier uden karakterkrav til uddannelsestillægget 'Studieliv'. Foto af Sophie Fischer, som læser Indianske sprog og kulturer på bachelor-delen. (NB: Hendes 'genstand' var en hieroglyf i en bog ...)

Hvorfor søgte du ind på indianske sprog og kulturer?

»Jeg kan godt lide at udforske, hvordan kulturelle fænomener opstår og formes, og hvordan de påvirker hinanden - og særligt, hvordan forskellige verdensopfattelser kommer til udtryk gennem religion og sprog«.

Betød det noget for din beslutning, at der ikke var noget karakterkrav på studiet?

»I starten havde jeg en fornemmelse af ikke at turde vælge det, fordi det lave optag gav et indtryk af, at fremtiden var usikker, fordi udbud og efterspørgsel som regel hænger sammen. Men det fik mig også til at tænke, at der er noget specielt over et studium, der er så lille. Jeg følte et behov for at undersøge, hvilken fremtid det kunne byde på«.

Hvilke forventninger havde du til studiet?

»Jeg havde ikke nogen særlige forventninger. Jeg havde lagt dem lidt fra mig på de to andre studier, så jeg gik ind til det med åbne arme og tog en dag ad gangen«.

Lever studiet op til dine forventninger?

»Min første tanke var, at uddannelsen kunne være lidt usikker, fordi det ikke lægger lige til højrebenet, hvad man skal bruge den til. Når du tager en tømreruddannelse, bliver du tømrer, men her kan du forme din egen fremtid på en lidt anderledes måde – og det er både en fordel og en ulempe. Men efter jeg er begyndt, er de forventninger blevet gjort til skamme. Mulighederne er meget større, end jeg troede, og jeg er blevet mindre nervøs for, om studiet kan bruges til noget, når jeg er færdig«.

Hvad er det bedste ved dit studium?

»At der er en meget intens undervisning, fordi vi er et lille studium. Der er også en frihed, som ikke var på de andre studier. Hvis man har spørgsmål, kan man gå direkte ind og banke på underviserens kontor. Og så er her en konstant nysgerrighed og et brændende ønske om at lære fra sig hos vores undervisere, og det er virkelig fedt«.

Hvad er mindre godt?

»Jeg har ikke haft nogen negative oplevelser i forhold til studiet endnu«.

Synes du, at fraværet af et karakterkrav har haft indflydelse på studiemiljøet?

»Vi er en meget blandet gruppe. Jeg er 24 år, og den ældste i vores klasse er i slutningen af 50’erne. Vi er meget forskellige alle sammen – på den måde har det nok haft noget at sige. Det er spændende at gå i klasse med nogle, som har forskellige livserfaringer, så alle ikke kommer direkte fra gymnasiet«.

Vil du anbefale andre at læse indianske sprog og kulturer?

»Ja, jeg vil anbefale det til alle, der har en bred interesse for religion, antropologi og lingvistik. Man kan bruge det på alle mulige måder; det behøver ikke at have noget specifikt med indianere at gøre«.

Hvad ville du læse, hvis du selv kunne vælge uafhængigt af karakterkrav?

»Hvis jeg havde den samme viden om indianske sprog og kulturer, som jeg har nu, ville jeg helt sikkert vælge det igen«.

Hvad vil du bruge din uddannelse til, når du er færdig?

»Der er mange spændende områder at arbejde med, så jeg kunne godt se mig selv gå forskervejen, f.eks. er oprindelige befolkningers rettigheder virkelig spændende«.

Teologi

»Siden jeg begyndte, er studiet kun vokset på mig«

Mads Iversen søgte ind på teologi næsten ved et tilfælde. Hans karaktergennemsnit rakte ikke til førsteprioriteten, dansk, og derfor endte han på teologi. I dag kan han ikke forestille sig noget bedre studium for ham.

Foto: Nanna Navntoft Vi har lavet en Q&A med tre studerende fra tre forskellige studier uden karakterkrav til uddannelsestillægget 'Studieliv'. I dag skal vi have fotos af vores egen studentermedhjælper Mads Iversen, som læser teologi ved siden af studiejobbet.

Hvorfor søgte du ind på teologi?

»I høj grad på grund af det manglende karakterkrav. Jeg havde søgt ind på dansk året før og var ikke kommet ind, og så handlede det om at komme ind på noget andet. Og det blev så teologi«.

Hvad har ellers indflydelse på din beslutning?