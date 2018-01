Kommentar: Det er nu dine studiedrømme begynder

Da jeg blev færdig med gymnasiet for mere end 25 år siden, ville jeg være antropolog. Det var min drømmeuddannelse. Men ak, mit snit var ikke højt nok.

Så efter et forgæves forsøg valgte jeg at folde min indre indianer sammen og få mig en ny drøm. Nu skulle jeg læse statskundskab. Men ak igen, jeg havde en sproglig studentereksamen og matematik på c-niveau.

Det rimede ikke på nationaløkonomiske nøgletal, i hvert fald ikke ifølge universitetets optagelseskriterier.

Så jeg drømte videre. Det ene sabbatår tog det andet, som tog det tredje. Det var almindeligt dengang. Til sidst kunne jeg ikke tage på flere højskoleophold eller jordomrejser.

Jeg måtte i gang. Så jeg endte på idéhistorie i den gule hovedbygning på Aarhus Universitet. Om det var min anden- eller tredjeprioritet, husker jeg ikke. Det var også lige meget. Jeg var bare glad for at komme i gang.

Vil drømmen ikke komme til dig, må du selv opsøge den. Idéhistorie blev første, men ikke sidste station. Året efter skiftede jeg til Københavns Universitet og endte her føje år senere som kandidat i medievidenskab – med idéhistorie i sidevognen.

Det er de færreste, der tager den lige vej til en videregående uddannelse. For de fleste er alene vejen frem til studiestart fyldt med tro, håb og skuffelser. For hvad skal man vælge – og hvad kan man vælge?

Problemer som dem, jeg oplevede, da jeg skulle vælge uddannelse, med skrappe karakterkrav og stopklodser, findes stadig og er kun blevet langt værre.

Som det fremgår af en af artiklerne i dette tillæg, bliver antallet af uddannelser, der kræver tårnhøjt karaktergennemsnit at komme ind på, ved med at stige.

Mens der i 2009 var 10 uddannelser, der krævede et studentereksamensbevis med 10 eller derover i snit, var antallet af uddannelser med dette krav steget til 39, da der blev lukket nye studerende ind i 2017.

Og det er ikke kun universitetsuddannelser, der i dag er stiller ekstremt høje karakterkrav til kommende studerende. Sidste år var topscoreren over dem alle en 2-årig marketinguddannelse på Erhvervsakademi Sjælland. Her skulle man fremvise intet mindre 12,3 i karaktergennemsnit, hvis man ville gøre sig håb om at komme i betragtning.

Nu vil nogle måske undre sig over, at gennemsnittet dermed er over den menneskeligt mulige opnåelige karakter på 12.

Men det skyldes de forskellige muligheder for karakterbonus, som skiftende regeringer har ønsket at give de unge, så de ville få incitament til at komme hurtigere i gang – og dermed blive hurtigere færdige og blive gode skattebetalende borgere.

I efteråret 2017 kunne denne avis imidlertid fortælle, at karakterbonussen på 1,08 til dem, søger ind på en videregående uddannelse inden for to år, ikke har fået de unge til at søge hurtigere ind.

Og dagen efter at Politiken havde bragt denne historie, besluttede uddannelsesminister Søren Pind (V) at afskaffe muligheden for at gange sit karaktersnit med 1,08. Begrundelsen kan man læse i interviewet med Søren Pind side 18.

I dette års udgave af Studieliv kan du også møde nogle af de unge, der allerede har taget de første skridt ind i den videregående uddannelsesverden.

Nogle af dem er landet på netop den uddannelse, de målrettet har styret efter. Andre er som Mads Iversen havnet på teologi – nærmest ved et tilfælde.