Professor: Unge fravælger datalogi, fordi de ikke ved, hvad det er

På nogle studier skal man have et højt karaktergennemsnit for at blive optaget – og mange må ’lade sig nøje’ med deres anden- eller endog tredjeprioritet, hvis deres karakterbog fra gymnasiet kommer til kort.

Datalogi En datalog laver software på højt niveau f.eks. i firmaer som Microsoft og KMD. Mange opretter også eget firma eller får job i virksomheder, der producerer robotter. I 2030 vil der mangle 19.000 højt-uddannede inden for it i Danmark. Arbejdsløsheden for uddannede på datalogi er derfor meget lille. I følge underviser på studiet, Rolf Fagerberg, vil virksomheder meget gerne i kontakt med de studerende på datalogi for at ansætte dem – også før de er færdige med studiet. Som datalog kan man arbejde i hele verden – computer science, som det hedder på engelsk, er nemlig et velkendt studium i de fleste lande. I 2017 skulle man have et karaktergennemsnit på 6 for at komme ind på datalogi. Vis mere

Men der er også de uddannelser, hvor alle bliver optaget uanset hvilke tal der står på eksamensbeviset – og hvor der ovenikøbet stadig er ledige pladser tilbage, når ansøgningsrunden er slut. Efter optaget i sommer var der f.eks. ledige studiepladser på 345 forskellige uddannelser. En af dem var datalogi på Syddansk Universitet.

Rolf Fagerberg er professor mso på datalogi og holder ofte oplæg fPor gymnasieelever om datalogi-studiet. Han mener, at der er flere årsager til de ledige studiepladser. Blandt andet, at de med vilje har sat ekstra god plads af til nye studerende.

Industrien mangler virkelig uddannede mennesker inden for teknisk IT, som datalogi Rolf Fagerberg, professor mso på datalogi

»Vi har sat antallet af pladser højt, fordi det er et samfundsmæssigt behov. Det ville være mærkeligt at stoppe folk fra at komme ind her, for det er et karrierevalg med stort karrierepotentiale. Industrien mangler virkelig uddannede mennesker inden for teknisk IT, som datalogi«, siger han og tilføjer at det ikke koster dem ret meget at have flere studerende hvis man sammenligner med eksempelvis kemi-studiet, som kræver laboratoriepladser.

For dem er flere studerende en større udgift, end det er på datalogi-studiet.

»Det er relativt billigt at skalere op, så det er en af grundene til, at vi gør det. Men vi vil også gerne have det højt af de nævnte samfundsmæssige grunde«.

Ikke så udbredt

De ledige pladser kan dog ikke kun begrundes med, at de på datalogi-studiet på SDU giver god plads til nye studerende. Ifølge Rolf Fagerberg ved mange kommende studerende nemlig heller ikke nok om datalogi-faget til at søge ind på uddannelsen.

”Et problem, som datalogi generelt har, er, at det ikke er et fag i gymnasiet, så folk har ikke særlig god baggrund for at vælge det. Dem, der burde tænde på det og være gode til det, har måske ikke tænkt på det, fordi de har ikke mødt faget før«.

Rikke Josefine Schouw Steinvig studerer datalogi på tredje år og var selv en af dem, som først sent stiftede bekendtskab med faget.

»Datalogi er ikke et fag, man har haft før. Man har en idé om, hvad man går ind til, hvis man læser engelsk eller dansk, fordi man har kendt til det helt tilbage fra folkeskolen. Men jeg fandt først ud af, at der var noget, der hed datalogi, i det sidste år i gymnasiet. Det er ikke så udbredt«, siger hun og tilføjer:

»Da jeg startede, var der mange, der droppede ud, fordi de ikke engang vidste, at man skulle programmere på uddannelsen. Men det er jo rimelig meget hele grundideen i datalogi«.

Smag på datalogiens verden

For at komme problemet med, at mange ikke helt ved, hvad datalogi egentlig er for en størrelse, til livs, har Rolf Fagerberg og hans kollegaer iværksat en række initiativer.

Blandt andet afholder de et 4-dages programmeringskursus på universitetet for gymnasieelever, som kan komme og smage på datalogiens verden, inden de beslutter sig endeligt.

»Første skridt er at møde programmering, og det gør eleverne her på en seriøs måde i et længere forløb. Og vi kan se, at det virker«, siger Rolf Fagerberg.