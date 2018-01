Udfordring: »De forventede et tårnhøjt forståelsesniveau«

På psykologistudiet på Københavns Universitet skulle man i år have et karaktergennemsnit på 11,5 for at blive optaget.

Nor Tinne Andersen læser psykologi på femte semester og var en af de heldige, der slap igennem nåleøjet. Et nåleøje, der førte hende ind til en verden fuld af tykke bøger og et stort pensum. Psykologi er nemlig et studium for unge, som har tocifrede karakterer med i bagagen – og det kan mærkes i hverdagen, mener den 24-årige studerende, som selv kom ud af gymnasiet med et karaktergennemsnit på 11,4.

Nor Tinne Andersen begyndte på lingvistik i 2013, men besluttede et år efter at skifte til psykologi.

»På psykologistudiet bliver vi ikke holdt i hånden på samme måde, som vi gjorde på lingvistik. Det er mere sådan: Her er 3.000 sider, også på engelsk og svensk. Dem skal I læse og kunne til eksamen om 3 1/2 måned. Og forelæsningerne var virkelig svære at forstå især i starten, fordi man sad og lyttede i to timer på noget, man ikke forstod. De forventede et tårnhøjt forståelsesniveau«.

Psykologi på Københavns Universitet er en af de studier, som i mange år har ligget i toppen over de mest populære studier. De seneste 5 år har karakterkravet her ligget mellem 10,9 og 11,5.

Arbejdsbyrden på psykologi er stor, og meget af pensum er ikke særlig læsevenligt eller interessant Nor Tinne Andersen, psykologistuderende

Og ifølge Nor Tinne Andersen gør det høje faglige niveau også, at man kan få følelsen af, at man skal være støbt af noget særligt for at kunne komme igennem det populære studium.

»Det, der går igen hos de studerende på studiet, er arbejdsomheden og ihærdigheden. Arbejdsbyrden på psykologi er stor, og meget af pensum er ikke særlig læsevenligt eller interessant. Men de studerende på psykologi er folk, der fra gymnasietiden er vant til at kæmpe sig igennem ting, de ikke gider, fordi de ved, at guleroden i den anden enden er noget, de vil have. Og de vil jo gerne være psykologer«, siger Nor Tinne Andersen og tilføjer, at flere af hendes medstuderende ofte har følt sig stressede over de tårnhøje bunker af læsestof på deres skrivebord.

Find din egen vej

Men selv om man måske kan forledes til at tro, at man skal kunne læse rigtig meget på meget kort tid, hvis man gerne vil være psykolog, kan man sagtens komme igennem studiet uden at blive stresset, mener hun.

Det gælder bare om at finde sin egen vej, og efter et stykke tid gjorde hun det.

»Det første, der virkelig gjorde mig rolig, var at lære min studieordning at kende. Der står, hvad man skal kunne, og hvordan eksamensformen er. Og så har jeg sort på hvidt, hvad jeg skal kunne«, siger hun.

»Jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg ikke kan læse på den måde, hvor jeg bare gennemlæser alle teksterne i pensum. Jeg går meget mere op i forståelse. Jeg kommer til min undervisning, og så har jeg sat mig ind i alle teksterne, men jeg har ikke læst hvert et ord. Det har jeg aldrig gjort«.

Nor Tinne Andersen har dog aldrig været i tvivl om, at hun er på rette vej i forhold til den uddannelse, hun har valgt. For de mange timer på læsesalen er det hele værd, synes hun.

»Man lærer virkelig meget, og det er vildt fedt. Psykologi er jo spændende, fordi det handler om dig selv i sidste ende. Det handler om dig og alt det, der er vigtigt i dit liv, nemlig andre mennesker«.

Nor Tinne Andersen vil gerne arbejde som psykoterapeut, når hun er færdig med studiet.