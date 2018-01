Tre måneder uden mobiler på skolen: »Nu spiller vi bare bordtennis og hygger os mega meget«

»Vi tænkte først, at det var positivt, at børnene kunne bruge deres telefon som ordbog, men det gav for mange problemer. For når vi gav eleverne lov til at bruge deres telefoner i undervisningen, kiggede de også lige på snapchat eller læste en besked. Det var forstyrrende«, siger Lise Ammitzbøll la Cour.

Der har været et par kritiske røster — især fra forældre, der var nervøse for, at de ikke kunne koordinere hentning og legeaftaler med deres børn i skoletiden. Og der har været en forventningsafstemning efter indførelsen af forbuddet mellem skolen og et par forældre, om hvad man kan tillade sig at ringe til skolen og bede dem om.

Det er eksempelvis ikke i orden at ringe til skolens SFO og bede dem om at finde ens barn og følge det ud til vejen, fordi man har svært ved at finde en parkeringsplads. Den slags lever de gerne med på skolekontoret, og de har også et svar klar til de kritikere, der mener, at skolen bare lukker øjnene for den teknologiske udvikling, når de dømmer telefonerne ude.

»Mange i medierne har spurgt, hvordan man lærer noget om mobiltelefoner ved at forbyde dem, men jeg tror, at de undervurderer den opmærksomhed forbuddet skaber hos børnene. De bliver bedre til at se, hvad mobiltelefoner gør ved dem, når vi fjerner dem«, siger Lise Ammitzbøll la Cour.

»Og helt ærligt, hvornår er det blevet en menneskeret at være på Facebook?«.

Forbuddet skal væk

Det har regnet her til morgen og vandet ligger i en stor pyt på midten af bordtennisbordet, men det er børnene ligeglade med. Latterbrøl og bandeord fylder skolegården, mens de spiller ’rundt om bordet’, hvor børnene skiftevis skal returnere bolden over det regnvåde bord. Det er lige præcis denne del af mobilforbuddet, som 10-årige Karla elsker. Sammenholdet. Men der er også andre sider af det, som ikke er så sjove.

»Jeg bruger ikke min telefon så meget længere, og jeg har den ikke på mig. Det er irriterende, når jeg er sammen med mine veninder fra andre skoler i fritiden. De sidder bare og kigger på deres telefon, og så føler jeg mig uden for, når jeg ikke har min med«, siger hun.

Karla ville helst bare have, at hendes veninder lagde telefonen væk, så de kunne være rigtigt sammen, men veninderne kan ikke se noget problem i at bruge telefonerne. Derfor vil Karla også gerne have at mobilforbuddet bliver ændret, når skolens ledelse skal evaluere det halvårlige forsøg til påske.