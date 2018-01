Stifter af Fixminopgave.dk om forbud mod salg af opgaver: »Vi flytter bare vores virksomhed til udlandet« Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil forbyde virksomheder, der sælger opgaver til gymnasieelever. Stifter af Fixminopgave.dk kalder det for latterligt.

For den nette sum af 300 kroner i timen kan gymnasieelever betale sig til et 12-tal for en aflevering uden selv at skulle åbne en bog.

Timepriser på Fixminopgave.dk Prisen varierer efter type opgave og ønskede karakter. Aflevering i alle fag i gymnasiet: 12: 300 kr/time

10: 250 kr/time

7: 210 kr/time

4: 185 kr/time Eksamen i alle fag i gymnasiet 12: 550 kr/time

10: 500 kr/time

7: 475 kr/time

4: 425 kr/time Studieretningsopgave, SRP (fast pris) 12: 6.950 kr. i alt

10: 6.250 kr. i alt

7: 5.500 kr. i alt

Bag det tilbud står virksomheden Fixminopgave.dk, og timeprisen varierer efter, hvilken karakter eleven ønsker sig, og hvilken type opgave der er tale om.

Men nu skal der sættes en stopper for den form for snyd, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) til Berlingske i dag.

»Det er stærkt provokerende og ødelæggende for vores uddannelsessystem, at man kan købe sig til sine karakterer. Og når jeg kigger på den stigende aktivitet, FixMinOpgave har, må jeg bare konstatere, at det her er så alvorligt, at vi bliver nødt til at se på, om vi kan indføre et forbud«, siger ministeren til avisen.

Og der tegner sig et bredt flertal for ministerens ønske om et forbud. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og de Konservative er klar til at støtte det forslag.

Er det også snyd at indtage cannabisolie, når du har kræft? Som jeg ser det, må man tage sagen i egen hånd, når systemet svigter. Frederik Drews, stifter af Fixminopgave.dk

Men de unge mænd bag foretagendet kalder ministerens forslag om et forbud for symbolpolitik.

»Det er latterligt, at ministeren og et bredt flertal i Folketinget forsøger at symptombehandle i stedet for at undersøge, hvad der får eleverne til at søge mod vores virksomhed. Løste de det egentlige problem, ville vi ikke have noget eksistensgrundlag«, siger 21-årige Frederik Drews, der er medstifter af Fixminopgave.dk.

»Vi har en helt skæv optagelsesproces, hvor ellers dygtige elever bliver forment adgang på grund af inflation i karaktergennemsnittet. Det er problemet og ikke os. Vi er heller ikke løsningen, men vi er en lappeløsning, indtil Folketinget tager fat om roden af problemet«, siger Frederik Drews.

På Fixminopgave.dk kan man læse, at virksomheden »er en konsekvens af en længerevarende frustration over det etablerede skolesystem samt det evige karakterræs« og, at virksomhedens vision er »at alle studerende fokuserer på at udvikle deres styrker og får andre til at dække deres svagheder«.

Vil omgå loven under alle omstændigheder

Det skabte stor debat, da det i foråret kom frem, at den nyoprettede hjemmeside Fixminopgave.dk tilbød elever landet over at skrive deres opgaver med »leverings- og karaktergaranti«.

Mange anklagede den dengang 20-årige stifter Frederiks Drews for at drive undergravende virksomhed, og flere ønskede at lave et forbud tilbage i maj.

Det er fint at forbyde en hjemmeside, som spekulerer i og lukrerer på gymnasieelever, der følger sig stresset af et usundt karakterræs. Jens Philip Yazdani, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Undervisningsministeren ville på det tidspunkt ikke støtte et forbud mod Frederik Drews foretagende og kaldte forslaget for 'symbolpolitik'. Men Merete Riisager har noteret sig en stigende efterspørgsel og har derfor skiftet holdning, fortæller hun til Berlingske.

Det kommer dog ikke som en overraskelse for Frederik Drews, som allerede ved, hvad der skal ske, hvis forbuddet bliver en realitet.

»Vi flytter til udlandet. Det kan jeg love dig for. Vi booker et par billetter til Thailand, Spanien eller Sverige. Vi skal bare have en computer i udlandet til at fortsætte vores forretning«.

I vil altså omgå en lov uanset hvad?

»Ja, selvfølgelig«.

Hvad skal der så til for at få jer til at stoppe jeres foretagende?

»Man skal løse det reelle problem med optagelsesprocesserne på universiteterne. Bliver det løst, vil der ikke være behov for os, og jeg vil ikke have samme motivation for at hjælpe eleverne - så ville jeg finde noget andet at lave«.

Ministeren siger, at I undergraver og ødelægger uddannelsessystemet ved at tilbyde snyd. Har hun ikke ret?

»Er det også snyd at indtage cannabisolie, når du har kræft? Som jeg ser det, må man tage sagen i egen hånd, når systemet svigter«.