Gymnasieelever genkender ikke billede af SU-svindel

Mens boligmarkedet koger i billige lån og dyre kvadratmeter, sår byggesagkyndige, boligadvokater og Forbrugerrådet Tænk nu alvorlig tvivl om lødigheden af de tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer, der er en obligatorisk del af alle bolighandler.

Tilstandsrapporterne bliver i stigende grad fyldt med potentielle skader, der er formuleret så bredt, at de både kan give problemer for boligens sælger og køber.

Med sætninger som ’risiko for fugt’ eller ’risiko for vandindtrængning’ bliver formuleringerne så upræcise, at ingen aner, om boligen rent faktisk angrebet, og hvor alvorlig skaden i givet fald er.

Det er både til skade for sælgeren og for køberen. For sælger er problemet, at potentielle købere kan blive bange for tilstandsrapporten og miste interessen, mens det for køber har den mere alvorlige konsekvens, at det bliver svært at benytte ejerskifteforsikringen til at få dækket skjulte skader, fordi tilstandsrapporten er så ukonkret formuleret.