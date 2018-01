Er den nyttig? Så er en ny rangliste over skoler i omløb Cepos har på ny regnet på skolernes undervisningseffekt, der tager højde for en stribe socioøkonomiske faktorer, men ser stort på andre. Skilsmissebørn boner mere ud end børn med adhd.

Når den liberale tænketank Cepos i dag offentliggør sin årlige liste over skolernes undervisningseffekt, deler vandene sig. Mellem de læsere, der mener, at man altid kan bruge benchmark-analyser til at bedømme, om en skole er god eller dårlig, og de læsere, der mener, at benchmark-analyser giver forældre en falsk sikkerhed for, om en skole er enten god eller dårlig.

Sandheden er, at man aldrig kan vide, om en klasse fungerer godt eller dårligt – og det er ligegyldigt, om man kigger på rene karakterer, Pisa-resultater, testresultater eller Cepos’ liste over undervisningseffekt.

Vigga og Viggo kan havne i en klasse med de bedste lærere og i et klassemiljø, der er så godt og stærkt, at de ikke behøver bekymre sig om den sociale trivsel, før de tager fat på den daglige faglige udvikling. Men de kan også havne i en klasse, hvor alle forudsætninger for social og faglig trivsel burde være på plads, men hvor dynamikken mellem elever, eller mellem elever og lærere, er så anstrengt, at den daglige skoledag bliver en kamp fra time til time.

Men i en skoleverden, hvor både forældre og politikere går mere og mere op i talbaserede resultater, bliver ranglister manges svar på ’den gode skole’.

Sådan skal listen læses

Konkret er Cepos’ liste over undervisningseffekten fremkommet via en beregningsmodel, hvor man har regnet sig frem til, hvilke karakterer man kan forvente, at eleverne opnår på den enkelte skole. En ’forventet karakter’, som man så har sammenholdt mellem de karakterer, eleverne på den enkelte skole rent faktisk har opnået til afgangsprøven. Beregningsmodellen er konstrueret ud fra hver enkelt skoles ’socioøkonomiske reference’, som dækker over en lang række baggrundsvariable – fra elevernes etniske herkomst over forældres indkomstforhold til familiestatus.

Når privatskolen Atheneskolen på årets liste har en undervisningseffekt på 1,1, er det fordi eleverne her til den seneste afgangsprøve har fået karakterer, der ligger 1,1 karakterpoint over de karakterer, man ud fra beregningsmodellen ville forvente, at disse elever ville få, når man har taget højde for rækken af socioøkonomiske baggrundsvariable.

I Cepos er forskningschef Henrik Christoffersen helt med på, at den årlige liste over undervisningseffekt ikke kan stå som den endelige dom over en skole.

»Men jeg synes bestemt, at den er retningsvisende. Det er også vigtigt, at man ikke ser på den som en endelig domsafsigelse, men at skolerne kan bruge den til at lære af hinanden. For nogle gør det bedre end andre«, siger han til Politiken

Ordblindhed betyder mindre end skilsmisse

Det er 12 år i træk, at Cepos offentliggør listen. Den er år efter år blevet mødt af den samme kritik, for hvorfor er det netop de pågældende socioøkonomiske baggrundsvariable – og ikke en hel stribe andre – som beregningsmodellen tager højde for?

For eksempel tager Cepos’ liste ikke højde for, om der er ordblinde elever eller børn med diagnoser på den enkelte skole, mens den derimod tager højde for eksempelvis antallet af midterbørn eller skilsmissebørn.

Dette er naturligvis med til at sætte listen i et lidt arbitrært lys. For hvad har mon størst effekt for elevernes karaktererne ved afgangsprøven – at man er ordblind eller har adhd, eller at ens mor og far er skilt?

Statistiker og professor Peter Allerup, DPU, har ad flere omgange været ude med riven efter Cepos’ rangliste. Som han siger til Berlingske i dag: