Undervisningsminister trækker eksklusion af fagligt svage elever fra elevråd i land Undervisningsminister Merete Riisager har gjort det muligt at ekskludere fagligt svage elever fra elevråd. Nu ændrer hun bestemmelsen efter kritik.

I al ubemærkethed har undervisningsminister Merete Riisager (LA) gjort det muligt for gymnasierektorer at ekskludere fagligt svage elever fra skolernes elevråd.

Hun har i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler på de gymnasiale uddannelser, der trådte i kraft i oktober sidste år, tilføjet et afsnit, der gør det muligt for rektorer, at afvise at give lovligt fravær til deltagelse i elevrådsmøder i skoletiden for elever, hvor det »forventes at svække elevens faglige standpunkt«.

Det har fået Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, DGS, op i det røde felt.

»Bestemmelsen betyder, at elevdemokratiet ikke længere er for alle, når elever, der er fagligt udfordrede, kan ekskluderes. Det bryder med et helt grundlæggende demokratisk princip om politisk lighed«, siger Jens Philip Yazdani, formand for DGS.

Kritikken vækker stor genklang hos de politiske ordførere på gymnasieområdet fra både rød og blå blok.

Undervisningsordfører Anette Lind (S), mener at bestemmelsen er »helt uacceptabel« og alene står på ministerens regning, da hun egenhændigt har stået for tilføjelsen i bekendtgørelsen uden om forligskredsen.

Hverken Venstres eller Konservatives ordførere har været bekendte med tilføjelsen, før Politikens henvendelse.

Men ifølge Konservatives Brigitte Jerkel »lyder det som diskrimination«, ligesom Venstres Anni Mathhiesen er »rystet« over at få kendskab til bestemmelsen.

De har derfor onsdag morgen taget spørgsmålet op på et ordførermøde og rettet henvendelse til Undervisningsministeriet for at få afklaret, hvorfor bestemmelsen er indført.

Riisager: Vil ændre ordlyd

Merete Riisager erkender, at bestemmelsen ikke har været formuleret hensigtsmæssigt.

»Alle elever skal have mulighed for at deltage i elevrådsarbejde, men det må ikke ske på bekostning af hovedformålet med at gå i skole, nemlig undervisningen. Det er den enkelte skole, der kender eleven og derfor kan vurdere, om fravær fra undervisningen går ud over elevens uddannelse«, skriver Merete Riisager i en skriftelig kommentar til Politiken.

»Når det er sagt, anerkender vi, at ordlyden i bekendtgørelsen kan misforstås, og derfor ændrer vi nu teksten for at undgå fejlfortolkninger«, skriver hun.

Hvordan ordlyden fremover skal være, eller hvad hensigten så er med bestemmelsen, oplyser ministeren ikke.

Men ifølge Brigitte Jerkel (K) har ordførerne onsdag morgen fået en del af svaret gennem deres henvendelse til Undervisningsministeriet.

»Undervisningsministeriet vil rette bekendtgørelsen til, så det bliver mere tydeligt, hvad hensigten er. Hensigten er ikke at ramme fagligt svage elever, men de elever som misbruger elevrådet for at slippe for undervisning«, siger hun.

»Det skulle være et ønske fra gymnasierne, som har brug for at få et værktøj, som de kan bruge rettet mod de elever, der bruger elevrådet som en undskyldning til at holde fri«.

I rektorforeningen Danske Gymnasier har formand Birgitte Vedersø dog ikke kendskab til et sådant ønske fra gymnasiernes rektorer.

Ifølge undervisningsministeriet er bestemmelsen blevet til på baggrund af ønsker fra blandt andet lærere og elever på gymnasierne, som har været i tvivl om reglerne ved konkrete fraværssager, hvor eleverne har deltaget i elevråd.