Gymnasierektorer: »Ministeren bør helt droppe udelukkelse af elever fra elevrådene« Rektorforeningen Danske Gymnasier afviser blankt behovet for, at gymnasier skal kunne udelukke elever fra elevrådsarbejdet.

Fagligt svage elever kan nægtes at få lovligt fravær til at gå til elevrådsmøder på gymnasierne, ifølge en bekendtgørelse, som undervisningsminister Merete Riisager (LA) har indført i oktober 2017.

Men nu vil undervisningsministeren efter skarp kritik ændre ordlyden, da hun anerkender, at den kan misforstås og bruges forkert.

Ifølge uddannelsesordførerne fra Venstre og Konservative, vil Undervisningsministeriet ændre formuleringen, så det kun bliver elever, som gymnasierne vurderer, misbruger muligheden for at få lovligt fravær til elevrådsarbejde til at slippe for undervisning. Med henvisning til, at det er et værktøj, som gymnasierne har efterspurgt.

I rektorforeningen Danske Gymnasier mødes udmeldingen dog med stor forundring.

»Det er ikke et behov, jeg kender til på gymnasierne. Overhovedet ikke«, siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

»Jeg har ganske vist kun været formand siden november 2017, men jeg har siddet i bestyrelsen i flere år, og jeg har aldrig hørt om nogen rektorer, der har haft brug for et sådan værktøj til at udelukke elever fra elevrådene«.

Er det et problem på gymnasierne, at elever misbruger muligheden for at få lovligt fravær til elevrådsarbejde?

»Jeg har aldrig hørt om det. Helt oprigtigt. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at der er enkelte tilfælde, men helt ærligt... så spændende er elevrådsarbejdet altså heller ikke«.

Hvad mener du om ministerens planer om at ændre bestemmelsen?

»Det lyder som en forbedring, for det er jo helt håbløst, hvis elever kun kan få lov til at deltage i elevdemokratiet, hvis de er fagligt stærke. Så det er glædeligt, at det ændres, men jeg synes også at den ændrede bestemmelse lyder overflødig. Ministeren bør helt droppe udelukkelse af elever fra elevrådene«.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at også den ændrede bestemmelse vil være problematisk, fordi det giver rektorer ret til at gå ind og blande sig i, hvem eleverne vælger som deres repræsentanter i elevdemokratiet. Er du er du enig?

»Jeg er ærgerlig over, at vi overhovedet har denne her diskussion, for jeg synes faktisk, at vores elevrådsrepræsentanter lever rigtig godt op til den tillid, som vi viser dem, når vi giver dem frihed til at køre elevrådene selv. Det synes jeg er en vigtig del af deres demokratiske dannelse på gymnasierne«, siger Birgitte Vedersø.

Hun mener dog, at der kan være en pointe i at give gymnasier mulighed for at regulere, hvor mange andre typer frivillige aktiviteter, elever kan deltage i ved siden af undervisningen, hvis de har svært ved at passe deres undervisning.

»Jeg synes, det giver mening, at give gymnasierne lov til at begrænse elevernes frivillige arbejde i eksempelvis skolemusical eller filmklub, hvis de ikke passer deres skole. For det er trods alt det, de går i skole for. Men at være en del af elevrådet er jo netop også en del af at passe sin skole«, siger hun.