Rektorformand: Vi kan gøre meget mere for at sikre den frie forskning Forskere skal sige fra og gå til ledelsen, hvis de oplever, at deres faglighed beklikkes, siger formand for rektorkollegiet.

I Danske Universiteter er formand for rektorkollegiet Anders Overgaard Bjarklev, der til daglig er rektor på DTU, bekymret over resultatet af den rundspørge, der viser, at forskere på forskellig vis oplever, at de er lagt i en spændetrøje.

Kan du leve med, at forskere i arbejdet for ministerier og styrelser har oplevet, at selve opgaven er stillet på en måde, så det kun er muligt at nå frem til politisk opportune resultater?

»Det er uinteressant for et universitet og dets forskere at lave opgaver, hvor det ikke er muligt at komme frem til mere end ét svar. I bund og grund er det spild af tid. Hvorfor skulle man lave et eksperiment, hvis man ved, hvad svaret er, eller ikke vil høre andet? Så det skal vi da undgå«.

Der er også forskere, der oplever, at ministerier eller styrelser har ændret i den endelige rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentliggjorte udgave af rapporten. Kan du leve med det?

»Nej, det kan jeg ikke, hvis de går ind og ændrer i noget, som forskere har sat deres navn på. Hvad ministeriet selv bruger det til efterfølgende, har vi ikke magt over. For eksempel hvis de stykker noget sammen på baggrund af flere rapporter«.

Du siger, at selv om det ikke er flertallet af forskere, der oplever den slags, så er det stadig bekymrende. Hvad kan man gøre ved det?

»Vi må blive bedre til at have den dialog med de ministerier og styrelser, der stiller de her opgaver. Der er ikke nogen af os, der kan være interesseret i, at vi sidder med den her usikkerhed bagefter«.

Møder i departementet

Er det en dialog, som du og de andre i rektorkollegiet vil tage initiativ til?

»Det gør vi gerne. Og jeg vil sige, at det er en dialog, der allerede foregår. Det er noget af det, vi taler med forskellige ministerier om. Jeg har været til møder med departementschefer, hvor vi har talt om, at det er væsentligt for os alle sammen, at vi får defineret tingene mere klart, således det fra begyndelsen er meget, meget klarere, at der ikke er nogen tvivl om, hvordan ting skal håndteres i en proces«, siger Anders Overgaard Bjarklev.

Kunne svarene i den her rundspørge ikke være et vink med en vognstang om, at den dialog er utilstrækkelig?

»Det kunne det meget vel. Så længe en så stor andel af forskerne har nogle oplevelser af, at der er noget, som ikke spiller helt rigtigt, og at deres arbejde dermed ikke kommer til sin ret, så er der da noget, vi skal snakke videre om«.

Er der grund til at gøre yderligere ud over at fortsætte dialogen?

»Jeg tror meget på dialog, så den vil jeg gerne fortsætte. Det er det, der skal til«.

Kan forskerne ikke selv løse hele problemet ved blot at sige fra, hvis de oplever, at deres faglighed sættes til side?

»Nej, det mener jeg ikke, at de kan alene. Forskere vil gerne gøre nytte i samfundet ved at bringe deres relevante viden i spil. Så det vil være svært for en forsker at sige: Her har jeg måske en risiko for, at vi hen ad vejen kommer ind i en eller anden konflikt, derfor vil jeg sige helt nej til det her – vel vidende at man måske ligger inde med viden, der kan skabe klarhed over, hvordan man helbreder en masse mennesker for en sygdom, der måske slår dem ihjel i dag«.

Er det ikke en pligt at sige fra i det øjeblik, man oplever, at ens faglighed bliver beklikket?

»Man skal aldrig i tavshed sidde og opleve, at ens faglighed bliver beklikket. Hvis det er det, man oplever, så håber jeg, at forskerne selv siger fra og sådan set også går til deres ledelse og gør opmærksom på det«.