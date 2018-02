Roses skole: Har du talt med et skilsmissebarn i dag?

Når min hustru og jeg er i det onde humør og hører om utilpassede ungers mærkelige opførsel i skolen, siger vi ofte stille til hinanden: ’Men hans forældre er vist også skilt, ikke?’

Måske ikke et særligt flatterende træk, snarere temmelig fordomsfuldt, men ingen er perfekt. Heller ikke mor og far i konservative kernefamilier. Men når vi siger det, er det, fordi der er noget om snakken. Sikkert ikke i det konkrete tilfælde, men statistisk set.

Første skoleår En føljetonom skoleliv set fra forældreøjne i børnehøjde, skrevet af Politikens uddannelsesredaktør, der ud over Rose i indskolingen har en dreng på mellemtrinnet og en i udskolingen. De enkelte afsnit kan læses hver for sig eller som en samlet føljeton. Dette er afsnit 23.

Herhjemme er det især SFI, som over årene har set på effekterne af skilsmisser for børn og unge. Og forskernes konklusioner er ret så klare og konsistente:

Skilsmissebørn er i større risiko for at trives dårligere end andre børn. De ændrer adfærd, nogle bliver

Foto: Rose Når børn oplever, at forældrene bliver skilt, kan det få store konsekvenser for deres videre færd i livet – og i skolen.

Når børn oplever, at forældrene bliver skilt, kan det få store konsekvenser for deres videre færd i livet – og i skolen. Foto: Rose

udadreagerende, andre mere introverte. De er også i større risiko for at klare sig fagligt dårligere i skolen. Og kigger man længere frem i livet, øges risikoen for både ledighed og en kriminel løbebane.

Men små slag, for det er heldigvis fortsat et klart flertal af skilsmissebørnene, der trives lige så godt som børn i kernefamilier. Og der findes vist også børn fra kernefamilier i fængselsceller.

Statistik kan skilsmissebørn dog ikke løbe fra. Eksempelvis er deres risiko for at ende med en afgangseksamen fra folkeskolen som højeste uddannelsesniveau dobbelt så høj som for andre børn. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viste i 2014, at det sker for næsten hver fjerde af de børn, hvis forældre går fra hinanden.

Samlet set er det, som denne avis kunne fortælle i sidste uge, næsten 40 procent af alle børn og unge, der oplever, at mor og far går fra hinanden.

Hvordan kan man så bedst hjælpe disse børn? Tja, de fleste forældre vil formentlig betakke sig for, at omverdenen blander sig i deres private forhold. Hvilket er til at forstå.

Men undersøgelser fra ind- og udland viser faktisk, at det kan have store positive effekter på børns trivsel, hvis man fra det offentliges side giver skilsmissebørn en hjælpende hånd. Hvert femte barn får aldrig talt med nogen om de følelser, der er forbundet med en skilsmisse. Og ofte er det de voksne i skolen, der – i anden række – er de nærmeste til at tale med børnene.

For et par år siden var der en sfo-leder på mine børns skole, som oprettede en sådan særlig samtalegruppe for sfo’ens skilsmissebørn. Dengang tænkte jeg som det første, at det var modigt af hende – og farligt. Hun risikerede jo at få sure forældre på nakken, som ikke havde lyst til at få luftet snavset vasketøj i en ’samtalegruppe’. Men da jeg undersøgte konceptet nærmere, kunne jeg se, at det ofte var en succes.

I Danmark er der efterhånden flere og flere skoler og sfo’er, der tilbyder denne form for samtaleterapi. I Norge er der kommuner, der har sat det i system – og har gode erfaringer.

Og i USA har et forskerhold tidligere evalueret på erfaringerne med samtalegrupper for skilsmissebørn – og sammenlignet med skilsmissebørn, der ikke deltog i grupperne. Konklusionen var, at børn i samtalegrupper både viste bedre trivsel og færre helbredsproblemer.

Så måske er det alt i alt en god ide og en god investering, hvis man i danske kommuner sætter samtalegrupper i system.

»Hvis nu dig og mor bliver skilt, altså, vi siger det bare, for det ved jeg godt, at I ikke gør, men ... hvis I nu blev skilt, måtte jeg så bo to dage hos dig og to dage hos mor?«, spurgte Rose mig forleden.

Vi sad og læste ’Vitello skal have en papfar’, der handler om Vitello, der har en far i himlen og en papfar på vej ind ad fordøren. Og pludselig havde hun givet mig ideen til at skrive denne klumme.

»Jo«, mumlede jeg, »det kan vi nok godt finde ud af«.

Måske skulle jeg have sagt det højere og tydeligere. Når man er seks år gammel, kan man aldrig blive for sikker på, hvor man har sine forældre.