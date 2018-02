Liberal Alliance: Ikke mere it i folkeskolen, før vi har haft en tænkepause Manglende effekt af it i folkeskolen bekymrer ikke politikere eller Kommunernes Landsforening.

2.500.000.000. kroner.

Så mange penge har landets folkeskoler siden 2012 brugt på at gøre undervisningen mere digital. Det viser tal for Kommunernes Landsforening. Problemet er, at der ikke findes dokumentation for, at iPads, smartboards og spritnye læringsprogrammer giver højere faglighed og bedre læring blandt eleverne.

Det mener i hvert fald ph.d.-stipendiat og lektor i it Jesper Balslev, som har set nærmere på de mest indflydelsesrige policyrapporter fra de seneste godt 30 år.

Den konklusion hilser undervisningsordfører for Liberal Alliance Henrik Dahl velkommen.

»Den mistanke har jeg selv haft i lang tid. Jeg synes, man er hoppet med på en meget dyr modedille uden at diskutere projektet ordentligt igennem«, siger han.

Frygt for at være gammeldags

Henrik Dahl mener, der findes en udpræget grad af teknologibegejstring blandt landets politikere, og hvis man kommer med indvendinger mod den dagsorden, risikerer man ifølge ham at blive stemplet som gammeldags.

»Det har ikke noget at gøre med at være gammeldags, men derimod om at holde fast i de klassiske undervisningsmetoder. Der er jo en grund til, at de er klassiske. For den slags metoder har over lang, lang tid vist, at det giver et godt udbytte«, siger Henrik Dahl og henviser til, at de grundlæggende regler inden for eksempelvis matematik, fysik og grammatik aldrig bliver forældet.

Den manglende evidens for læringsteknologiens virkning kalder ifølge Henrik Dahl på »de allerdybeste overvejelser«.

Derfor har han i sinde at indkalde en række af undervisningsordførerne, så de sammen kan tage en tænkepause, inden den massive teknologiske oprustning af folkeskolen fortsætter.

»Vi må se hinanden dybt i øjnene og overveje, om det her ikke er noget, vi bør tage meget alvorligt. Tiden er kommet til at tage en timeout og tænke det her igennem«.

Lærernes skal klædes på

Hos Kommunernes Landsforening, der varetager alle kommunernes interesser, vurderer kontorchef for Børn og Folkeskole Peter Pannula Toft, at det har været en nødvendig investering.

»Mange af midlerne er blevet brugt på at få installeret solide trådløse netværk, så både elever, lærere og pædagoger kan bruge mobiltelefoner, tablets og computere i og omkring undervisningen, og det ville have været forældet, hvis ikke vi havde prioriteret den indsats. Derfor er det ikke fair at påstå, at de 2,5 milliarder ikke har en effekt«, siger kontorchefen.

Han mener i øvrigt, det er helt naturligt, at folkeskolen følger med samfundets udvikling – også på den teknologiske front.

Hos både SF, Socialdemokratiet og Venstre mener undervisningsordførerne ikke, at digitaliseringen af undervisningen er til at komme uden om. Heller ikke, selv om effekten af milliardinvesteringen er tvivlsom.

Undervisningsordfører for SF Jacob Mark (SF) mener, det i høj grad handler om at få klædt lærerne på til at bruge teknologien rigtigt i deres undervisning.

»Selvfølgelig skal man ikke udlevere iPads til alle uden at tænke over, hvad eleverne skal have ud af det. Men det kræver, at lærerne har tid til at tænke de tanker, hvad enten det drejer sig om forberedelse eller efteruddannelse«, siger Jacob Mark og erkender, at nogle uddannelsesinstitutioner måske er gået lidt »iPad-amok«.

Og netop fordi it spiller så stor en rolle i børnenes hverdag, mener han, at skolen skal bidrage til elevernes digitale dannelse.

Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Annette Lind (S), sætter sin lid til, at lærerne rundtomkring på skolerne kan finde en balance mellem analog og digital læring.

»Internettet er kommet for at blive, men der er selvfølgelig nogle færdigheder, eleverne skal mestre, inden man begiver sig ud i det digitale«, forklarer hun og henviser til for eksempel læsning, som foregår bedst med en bog, når man skal knække læsekoden.