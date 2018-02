Statsrevisorer kritiserer Undervisningsministeriet: Der er problemer med forkortede skoledage og for mange vikarer

Undervisningsministeriet har ikke været god nok til at følge op på, om skolereformens mål blev nået. Sådan lyder kritikken fra statsrevisorerne.

»Selv om kommunerne har ansvaret for at implementere reformen, finder Statsrevisorerne, at Undervisningsministeriet ikke har fulgt tilfredsstillende op på, om kommunerne når målene med folkeskolereformen, og om de gennemfører indsatsen som forudsat,« bemærker statsrevisorerne.

Statsrevisorerne holdt møde tirsdag, hvor de drøftede en ny beretning fra Rigsrevisionen om Undervisningsministeriets arbejde med skolereformen.

Rigsrevisionen konstaterer, at reformen endnu ikke har givet et markant løft i hverken trivsel eller faglighed.

»Udviklingen i elevernes faglige resultater og trivsel viser, at de faglige resultatmål kun i begrænset omfang er indfriet, og at trivslen ikke har ændret sig markant 3 år efter, reformen trådte i kraft,« skriver Rigsrevisionen.

I beretningen er der både ros og ris til Undervisningsministeriet. Det konkluderes, at ministeriet har ydet en tilfredsstillende indsats for at få skolereformen implementeret i kommunerne. Det er blandt andet sket gennem information, rådgivning og koordination.

Men ministeriet får altså også kritik for ikke at have været gode nok til at sikre, at målene for reformen blev nået.

Dispensation om kortere skoledag bruges forkert

Et af målene med skolereformen var at sikre eleverne en længere og mere varieret skoledag, som blandt andet skulle bestå af understøttende undervisning og 45 minutters daglig bevægelse. Men Rigsrevisionen mener, at Undervisningsministeriet ikke har godt nok styr på, om skoledagen rent faktisk er blevet mere varieret. Ministeriet indsamler viden om skoledagen fra læringskonsulenter og fra følgeforskningen, der »dog samlet set ikke giver et tilstrækkeligt detaljeret grundlag for at vurdere, i hvor høj grad den mere varierede skoledag er indført«, skriver Rigsrevisionen.

Et yderligere kritikpunkt i forhold til den varierede skoledag handler om muligheden for at afkorte skoledagen ved at bruge folkeskolelovens §16b. Her fastslår Rigsrevisionen, at paragraffen kun er beregnet på indskolingen, men at den i strid med hensigten bruges på alle klassetrin:



»Rigsrevisionens undersøgelse viser desuden, at den understøttende undervisning hovedsageligt afkortes på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klassetrin) – og dermed ikke i overensstemmelse med dispensationsmuligheden i folkeskolelovens § 16 b. Ministeriet har ikke reageret på denne viden, men oplyser efterfølgende, at det aktuelt overvejes, hvordan ministeriet vil reagere.«

Et andet mål i skolereformen var at sikre bedre undervisning, men også her kniber det for Undervisningsministeriet med dokumentationen, mener Rigsrevisionen, som blandt andet hæfter sig ved, at undervisningens kvalitet udfordres af, at antallet af timelønnede vikarer i folkeskoler og specialtilbud er steget med knap 47 procent siden 2014, og at vikarernes uddannelsesniveau ofte ikke lever op til folkeskolens kvalifikations­krav.

Ministerium: Det tager tid

Undervisningsministeriet har nu to måneder til at svare på Rigsrevisionens kritik, men i en pressemeddelelse oplyser ministeriet, at man allerede har igangsat en undersøgelse af brugen af §16b, og at man nu vil sætte en analyse i gang af skolernes vikardækning.

Ministeriet pointerer desuden, at yderligere krav om dokumentation kan føre til mere administration på skolerne, og at det endnu er for tidligt at vurdere reformens resultater:

»Ministeriet er også opmærksom på, at det tager mange år at implementere så stor en reform, og at implementeringsforskning indikerer, at det kan tage op til ca. 5-7 år før man kan se effekten på skoler og i kommuner,« hedder det i pressemeddelelsen.

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Politiken Skoleliv.