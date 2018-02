Digitaliseringen risikerer at tage livet af læreren

Digital begejstring

Rækken af it-rapporter fortæller ofte om en fager og grundforvandlet fremtid i skolen. Læs blot her, hvad en konsulentrapport, udarbejdet for KL, så sent som i januar, noterede om fremtidens lærer under overskriften ’Underviseren bliver læringsfacilitator’:

»Kunstig intelligens og læringsrobotter kan overtage dele af instruktionen til opgaveløsning og undervisningen i fagene. Derfor bliver pædagogernes og lærernes opgave en anden (…) Det er ikke længere nødvendigt, at f.eks. læreren er faglig ekspert i et fag eller forbereder den samme undervisning igen og igen. Det kan algoritmerne klare, endda bedre og mere individuelt tilpasset end et menneske kan«.

