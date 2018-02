Markus på 22 år: »Jeg føler mig ikke udsat, men samfundet er udsat, for det er svært at være anderledes« Med sin psykiske diagnose og en almindelige familie er Markus Konstantin en del af den store gruppe udsatte unge, som ikke passer inde i den traditionelle opfattelse af udsat. Han mener ikke, der er plads til at være anderledes i uddannelsessystemet.

Bipolar affektiv type 2.

Sådan står der i 22-årige Markus Konstantins journal. Det er ikke mere end et par måneder siden, han fik stillet diagnosen. Derfor har han heller ikke helt vænnet sig til tanken. Ikke desto mindre betyder den psykiske sygdom, at Markus på papiret hører til gruppen af udsatte unge.

»Jeg føler mig ikke svag. Jeg føler mig som et helt menneske«, siger han og fortæller, at det er længe siden, han sidst har mærket symptomerne på sygdommen.

Bipolar affektiv type 2 er en form for maniodepressivitet, hvor humørsvingningerne er voldsommere end normalt. For Markus betyder det, at han i nogle dage føler ekstra stærkt og ekstra meget, og efter nogle dage klinger det af og bliver afløst af en depressionslignende tilstand.

Markus er vokset op i en ganske almindelig familie, hvor begge forældre er i arbejde. Faren er akademisk uddannet og er leder af et spillested, mens hans mor underviser på en sprogskole.

Dermed er Markus en del af den statistik, som viser, at halvdelen af de udsatte unge kommer fra middelklassefamilier, hvor forældrene ikke selv har oplevet at være på kanten af samfundet i form af misbrug, psykisk sygdom, hjemløshed eller fængselsstraf.

Musik i stedet for matematik

I 2013 droppede Markus ud af gymnasiet. Efter syv måneder som 1.g’er kunne han ikke magte at gå i gymnasiet mere. På den ene side gjorde han alt, hvad han kunne for at lave matematikafleveringer til tiden og møde op til undervisningen for at undgå fravær. På den anden side ville han meget hellere male, komponere elektronisk musik og producere kortfilm.

»Jeg fik det dårligt over at skulle vælge mellem at være kreativ og være gymnasieelev. I virkeligheden var jeg slet ikke motiveret for at gå i den form for skole«.

I årene efter gymnasiet prøvede Markus lidt af hvert. Han forsøgte at gennemføre HF, arbejdede rundt omkring, gik et år på filmskole, var i praktik og lidt på kontanthjælp. Ikke på noget tidspunkt gav han slip på sine kreative ambitioner, men knoklede videre med både filmagerriget og musikken.

Undervejs fik Markus økonomisk støtte fra Aarhus Filmværksted, og han har spillet flere koncerter i Aarhus og København.

Drømmer om at komme ind på Kunstakademiet

I 2017 begyndte han på den toårige uddannelse ’kulturentreprenør’, som er en selvstændig uddannelse, der hører under Aarhus produktionsskole. Her arbejder eleverne især med kultur, musik og billedkunst.

De seneste fem år har været fyldt med forvirring, succesoplevelser og afslag. For i virkeligheden vil Markus bare gerne uddanne sig inden for det, han brænder for. Kunst, musik og kreativitet.

»Jeg vil så gerne ind på Kunstakademiet. Men fordi det er så hamrende svært at komme ind, har jeg været igennem alle mulige mellemregninger. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg kunne motivere mig selv til en gymnasial uddannelse. Men det er slet ikke der, min passion ligger, hvorfor så gøre det?«, spørger Markus.

»Jeg er så frustreret over, at jeg ikke altid kan udnytte det talent og den motivation, jeg føler, jeg har«, siger Markus og efterlyser et alternativ til gymnasiet. For hvis ikke, gymnasielivet er lykken, er man »virkelig i modvind«.