Danske Skoleelever vil gøre praktiske fag mere populære Interesseorganisationen Danske Skoleelever kommer nu med et udspil til en mere praktisk folkeskole forud for politiske forhandlinger.

Da landets 9.- og 10.-klasser i sidste uge havde frist for at søge ind på ungdomsuddannelserne, var det nok de fleste, der søgte en gymnasial uddannelse. Alt for få søger ind på erhvervsuddannelserne, og hvis mønstret skal ændres, kræver det en folkeskole, som vægter de praktiske fag langt højere end i dag.

Det mener interesseorganisationen Danske Skoleelever (DSE), der i dag offentliggør et udspil, der skal få flere af folkeskolens afgangselever til at vælge en erhvervsuddannelse.

DSE's udspil Indeholder disse 9 punkter: UU-vejledning: Alle skal have adgang til en vejleder.

Alle skal have adgang til en vejleder. Brobygning: En uge på et gymnasie og en uge på en erhversuddannelse.

En uge på et gymnasie og en uge på en erhversuddannelse. Erhvervspraktik: To ugers erhvervspraktik i 8.- og 9. klasse.

To ugers erhvervspraktik i 8.- og 9. klasse. Praktisk projektopgave : Obligatorisk projektopgave må løses praktisk eller teoretisk.

: Obligatorisk projektopgave må løses praktisk eller teoretisk. Praktiske valgfag: Elever i 7. klasse skal vælge et praktisk valgfag.

Elever i 7. klasse skal vælge et praktisk valgfag. 10. klasse: Samarbejde med ungdomsuddannelserne, så brobygning er muligt.

Samarbejde med ungdomsuddannelserne, så brobygning er muligt. Håndværk og design til 9. klasse: Forlænge faget til udgangen af 9. klasse.

Forlænge faget til udgangen af 9. klasse. Samarbejde med lokalsamfund: Og omkringliggende virksomheder.

Og omkringliggende virksomheder. Next step: Projekt med Tuborg Fonden med mentorordninger mellem skoler og lokale virksomheder. Vis mere

»Vi ser en folkeskole, der ikke har så meget fokus på praksisnær undervisning. Det gør, at vi har en folkeskole, der taber de elever, som lærer bedst med hænderne«, fortæller formanden for Danske Skoleelever, Jakob Bonde Nielsen.

DSE’s udspil består af 9 konkrete punkter. Heriblandt skal alle folkeskoleelever have ret til at tale med en uddannelsesvejleder.

Vejlederen er knyttet til skolerne for at tale med eleverne om valg af ungdomsuddannelse. Herudover skal der laves det, de kalder for åben skole. Det er et samarbejde med erhvervslivet uden for skolen, som kan koble det teoretiske skolearbejde til arbejdslivet.

»Der er elever, der ikke kan se sammenhængen mellem andengradsligninger og det virkelige liv, derfor taber vi nogle. Det er i høj grad de elever, der gerne vil lave noget med hænderne efter folkeskolen, og fordi hænderne ikke er en del af folkeskolen, får vi ikke udvundet det potentiale, som mange elever har«, fortæller Jakob Bonde Nielsen.

Håndværksfag skranter

Udspillet kommer i kølvandet på, at Socialdemokratiet, SF og Radikale – forud for kommende politiske forhandlinger om folkeskoleforliget – lancerede deres fælles bud på en mere praksisfaglig folkeskole.

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser nemlig en nedgang i antal unge, der søger en erhvervsuddannelse. Det til trods for at regeringen i 2015 lavede en målsætning om, at 25 procent af en årgang blandt folkeskolens afgangselever skulle søge en erhvervsuddannelse i 2020.

I 2009 opfyldte 61 kommuner målsætningen, men i 2017 gjaldt det kun 19 kommuner.

SF’s undervisningsordfører, Jacob Mark, har indtil videre kun rosende ord om DSE’s udspil:

»Jeg synes, de har nogle gode punkter, fordi de tager udgangspunkt i, at alle elever skal møde mere praktisk undervisning og ikke kun nogle særlige elever, som har særlige interesser«

I de kommende politiske forhandlinger om en mere praktisk folkeskole mener Jacob Mark, at DSE’s udspil sandsynligvis vil blive taget med ind i forhandlingslokalerne.

»Det er dem, vi gør det for. Det er eleverne og børnene, som skal opleve skolen mere interessant, når vi gør den mere praktisk. Derfor lytter jeg især til elevernes egen stemme«, siger Jacob Mark.

I regeringspartiet Venstre støtter undervisningsordfører Anni Matthiesen også DSE’s bidrag i kampen for en mere praktisk folkeskole.

»Når vi mødes igen, så håber vi at komme et spadestik dybere, og at vi, partierne imellem,kan blive enige om, hvilke ting vi skal have i spil«, forklarer Anni Matthiesen.

Minister er enig »på flere punkter«

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) skriver i en mail til Politiken, at DSE’s forslag indeholder gode ting, som vil blive en del af den videre proces.

»Vi er enige på flere punkter«, skriver hun. »Vi skal fortsætte arbejdet med at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, så flere børn og unge får øjnene op for de mange muligheder. Jeg tager DSE’s udspil med mig videre i det arbejde«, skriver hun.

Sidste år, da folkeskoleeleverne skulle vælge en ungdomsuddannelse, valgte 74 procent en gymnasial uddannelse som deres førsteprioritet. 18 procent valgte en erhvervsuddannelse.