Tingbjerg Skole advarer: Ingen hjælp at dumpe små børn Dansk kan være drilsk for 0. a på Tingbjerg Skole. Derfor indgår gentagelser og leg i undervisningen. Som en del af ghettoudspillet vil regeringen tilføje prøver, som børnene kan dumpe. Det advarer skolen imod.

Matematiklærer Sofia Kristiansen og to elever fra 0. a på Tingbjerg Skole kigger ned på et bord. Her ligger knækbrød, modne bananer, plastmønter og sedler, der har en farverig forside og en blank bagside. Værdien strækker sig fra 50 øre til 500 kroner.