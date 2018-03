Vigtig oplysning er udeladt: Forældre bliver igen vildledt om trivselsmåling i folkeskolen

Den konkrete oplysning til forældre og børn om 2018’s nationale trivselsmåling i folkeskolen er både vigtig og lovpligtig:

»Hvis eleven ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, har dette ikke konsekvenser for eleven«.

Sætningen optræder i et grundigt informationsbrev, som Undervisningsministeriet har udarbejdet til elever og forældre. Ministeriet har skruet kraftigt op for informationsniveauet efter at have fået hård kritik for at have puttet med sandheden ved tidligere års trivselsmålinger og decideret vildledt om, at dataindsamlingen var »anonym«.

Om det nye forældrebrev med den vigtige sætning oplyser ministeriet på sin hjemmeside, at »kommunerne er blevet bedt om at sikre, at denne information tilgår forældrene til elever i deres skoler forud for trivselsmålingen 2018«.

Men flere kommuner har alligevel udeladt oplysningen.

Det virker som om, at kommunen vil have de data, koste hvad det vil. Mette Rasmussen, forælder Skanderborg

I store dele af Skanderborg Kommunes skrivelse benytter forvaltningen de præcis samme formuleringer som i ministeriets brev, men sætningen om, at det er konsekvensfrit at stå over, er bevidst blevet udeladt.

Kommuner har undladt at informere forældre og elever i folkeskolen om, at det er tilladt og konsekvensfrit at springe den nationale trivselsmåling over. Her er eksemplet fra Skanderborg Kommune, som har udeladt den vigtige og lovpligtige sætning trods Undervisningsministeriets pålæg.

Således efterlades forældre med det indtryk, at barnet under alle omstændigheder skal besvare trivselsundersøgelsen.

Pres for at afgive data

Mette Rasmussen, forælder til en 7. klasses elev i Skanderborg Kommune, har fulgt debatten og læst Politikens mange artikler om de problematiske indsamlinger af trivselsdata om børn.

Politiken har blandt andet afdækket, at børnenes trivselsoplysninger så langt fra er »anonyme«, da de i realiteten gemmes med barnets cpr-nummer på ubestemt tid, og at en række kommuner endda har brugt disse data ulovligt til individuel sagsbehandling af eleverne.

Derfor læste Mette Rasmussen og hendes mand forældreskrivelsen fra kommunen med kritiske briller, og med få klik fandt de ud af, at Skanderborg har udeladt oplysningerne.

»Det er virkelig fordækt. Udadtil virker det som om, man har en god og tydelig info, men i praksis er det jo det modsatte. Som forældre undrer vi os over, at man i Skanderborg sidder og ændrer kommunikationen fra ministeriet, og det er skræmmende at mærke det her pres for at hælde sine børns persondata ned i en database. Det virker som om, at kommunen vil have de data, koste hvad det vil«, siger Mette Rasmussen.

Dybt grænseoverskridende

Hun arbejder selv i det offentlige, men er utryg ved den stadig større indsamling og brug af persondata om borgerne, der pludselig vil kunne bruges til nye formål eller falde i de forkertes hænder.

»Vi har som forældre ingen styring på, hvem der bruger de data, hvad de bruges til, og hvor længe de ligger der. Alt andet lige ligger Danmarks kommende statsminister der i ministeriets trivselsdatabase, så hvem kan ikke få noget ud af at hapse de profiler? Det her svarer jo til, når du som medarbejder udfylder en trivselsundersøgelse på arbejdspladsen med alle mulige sensitive oplysninger – hvor mange voksne ville udfylde den, hvis al data blev gemt med personnummer i Moderniseringsstyrelsen? Det er da dybt grænseoverskridende«, siger Mette Rasmussen.

Også andre kommuner har undladt at oplyse om, at børn konsekvensfrit kan afstå fra at deltage. Det er eksempelvis tilfældet i Hillerød Kommune, hvor kommunens skolechef til gengæld afslutter brevet med at oplyse, at »Jeg vil dog igen pointere, at I trygt kan lade jeres barn udfylde det digitale spørgeskema, og at vi i Hillerød Kommune har en praksis for gennemførelse af elevtrivselsmålingen, hvor vi sikrer, at kravene i persondataloven overholdes«.