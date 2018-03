Hvert tredje barn med autisme magter ikke skolen

Flere og flere børn med autisme trives ikke i skolen. Det viser en ny inklusionsundersøgelse fra Landsforeningen Autisme.

Hvert tredje barn med autisme magter i perioder slet ikke at gå i skole, hvilket er en stigning siden undersøgelsen sidste år, hvor det var hvert fjerde barn.

»Det er meget bekymrende, at antallet af børn med autisme, der ikke kommer i skole, stiger. Antallet har i flere år ligget på et stabilt i forvejen højt niveau«, siger Heidi Thamestrup, der er landsformand i Landsforeningen Autisme.

»Bag de her tal er der rigtig mange børn, der har det virkelig skidt. Børn med autisme vil gerne følge reglerne til punkt og prikke, så når de først nægter at gå i skole, er det et udtryk for, at det står meget grelt til«, siger hun.

1139 forældre til børn med autisme har besvaret undersøgelsen.

35 procent svarer i undersøgelsen, at deres børn ikke kommer i skole i flere uger, måneder eller år. 49 procent svarer, at børnene er kede af at gå i skole. Og 71 procent oplever, at skolen ikke har tilstrækkelig viden om autisme.

Lange skoledage og løse rammer

Det er især lange skoledage, løse rammer, mange børn i klasserne og manglende støtte i timerne, der går ud over børn med autismes sociale og faglige liv, mener landsforeningen.

Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, mener dog ikke, at økonomien er til at give autistiske børn den skolegang, de kunne ønske sig.

»Vi ser en stigning i antallet af autister, men desværre ikke en stigning i antallet af kroner, der følger med. Så vi har fået en opgave, vi desværre ikke helt kan løse«, siger han til Ritzau.

Landsforeningen Autisme har årligt undersøgt børnenes trivsel i skolen, siden inklusionsloven blev indført i 2012.

»Det, vi ser, er ikke inklusion af børn med autisme, men at de bliver tvunget ind i folkeskolens rammer. Lærerne kommer på en umulig opgave, fordi de mangler tid og ressourcer til at tage højde for børnenes særlige behov«, siger Heidi Thamestrup.

Konsekvensen kan ifølge landsformanden være, at mange børn udvikler stress, angst eller forskellige psykiske lidelser oveni som en reaktion på den manglende inklusion i skolen.

Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse, der rammer cirka en procent af befolkningen. Landsforeningen skønner, at der er omkring 6000 børn med autisme i folkeskolen.

ritzau