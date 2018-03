Souschef i Børnehuset Lindegården: »Vi kunne sagtens have flere end 35 procent, for vi tænker ikke over hudfarve« I Børnehuset Lindegården i Albertslund Kommune har 35 procent børn et ikke vestligt modersmål, den grænse skal forhindre for stor andel af tosprogede børn. De resterende børn er blandet fra både det socialt udsatte boligområde, som institutionen er placeret i, og fra andre boligområder i Albertslund.

Nede hos Hyldeblomsterne bag en lukket dør siver tonerne af ”Min kat den danser tango” ud gennem sprækkerne. Sangteksten bevæger sig på børn og voksnes læber. Bag døren er der stopdans. Grin, råb og skrig afbryder musikken. Alle børnelemmer svinger rundt, som voksne kun kan gøre det med alkohol i blodet. Hæmninger og usikkerhed er stadig fremmed på børneplaneten.

»Kom så piger, hvor er I dygtige«, skråler pædagogen Line, mens hun selv svinger kroppen.

Børn er bare børn i Lindegården

Børnene i Albertslund Kommune er opdelt på tværs af modersmål, så andelen af børn med anden etnisk herkomst ikke overstiger 35 procent. Resten af børnene er etnisk danske.

Vi kunne sagtens have flere end 35 procent, for vi tænker ikke over hudfarve. Vi hjælper de børn, der har behov for det, og her er etnicitet eller social baggrund ikke pejlemærkerne Eva Schmidt

»Vi kunne sagtens have flere end 35 procent, for vi tænker ikke over hudfarve. Vi hjælper de børn, der har behov for det, og her er etnicitet eller social baggrund ikke pejlemærkerne. Det vigtige er, at vi klæder personalet på til at håndtere tingene«, fortæller Eva Schmidt, som er souschef i Lindegården.

Eva Schmidt har været i Lindegården i 40 år, og hendes erfaringer fortæller, at hverken sociale eller etniske baggrunde kan afgøre, hvad det enkelte barn har brug for.

»Virkeligheden er bare, at de pakistanske børn også kan lære de tyrkiske børn at tale dansk. Den politiske forståelse er ofte, at kun danske børn kan lære fra sig, men hos os kan det ligeså godt være det pakistanske barn, der er rollemodellen«, forklarer Eva Schmidt.

I Børnehuset Lindegården har de fået tildelt to familiepædagoger, som primært arbejder med at integrere familierne i det danske samfund. De ekstra hænder er benzin til dagligdagen, hvor børnenes forældre er mindst lige så meget i fokus som børnene.

»Vi prøver hele tiden at få forældrene med ind i arbejdet. Vi fortæller dem, hvad det kræver at være forælder i Danmark, som jo ikke nødvendigvis er det samme som den baggrund, de kommer fra. Vi lærer dem eksempelvis, at det vigtigste er, at de taler med barnet, men også at de i familien lærer dansk for at blive en del af samfundet«, fortæller Eva Schmidt.

Vi lærer dem eksempelvis, at det vigtigste er, at de taler med barnet, men også at de i familien lærer dansk for at blive en del af samfundet Eva Schmidt

Det enkle liv

Bentes stue, Henriettes stue og Lines stue. Børnene har navngivet alle stuerne hos Hyldeblomsterne ud fra, hvilken pædagog de på den enkelte stue spiser frokost med hver dag. Pædagogerne har tidligere forsøgt med farver, men som lederen i Lindegården, Lena Veng Kristoffersen fortæller, kan deres børn i udfordringer bedst håndtere det enkle liv.

»Tydelige og trygge rammer, så de kan stole på, hvad der sker i dag og i morgen. Det kan for nogen være spisepladser ved et bord. De ved godt, hvilket bord de spiser ved, men det er også vigtigt for mange af vores børn at være sikker på, at de sidder på den samme stol som i går«, forklarer Lena Veng Kristoffersen.

Den blandede børneflok er ligeså broget som samfundet. Nogle børn har sociale udfordringer, nogle børn skal have hjælp med sproget, mens andre klarer sig uden andet end opskriften på at binde snørebånd. Det til trods bliver alle set.