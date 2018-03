Analyse: V og S sætter Riisager under pres

Mens Merete Riisager henviste til, at hun havde »sat gang i en analyse af søgningen til erhvervsuddannelsesområdet«, gik Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, ud med et konkret forslag om at lægge 10. klasse ind på erhvervsskolerne:

»Jeg er lidt et utålmodigt væsen, så jeg kunne da godt håbe, at det gik endnu stærkere i ministeriet. Jeg møder mange, som råber på det her i erhvervslivet, og det prøver jeg at presse på for hos ministeren«, sagde hun til Jyllands-Posten.

Og blev skarpt fulgt op af S-ordfører Mattias Tesfaye:

»Jeg vil ikke sige, at hun (undervisningsministeren, red.) saboterer det, men hvis det skal fungere, har vi brug for et aktivt ministerium, som er fokuseret på at få de indgåede aftaler til at fungere. Vi oplever ikke en trækkraft fra ministeriet, og så skvulper utålmodigheden over«.

Randers viser vejen

Skal man komme Riisager til forsvar, må man indvende, at det vitterligt er uventet, at søgningen til erhvervsuddannelserne ikke flytter sig mærkbart.

Det er flere års målrettet arbejde med at få flere ind på erhvervsuddannelserne, der er mislykkedes. Ikke mindst ude på skolerne har uddannelsesvejlederne stået på hovedet for at lokke flere unge væk fra forestillingen om, at gymnasiet er det eneste rigtige.

Selv oplagte kandidater til en studenterhue har vejlederne forsøgt at tale over i en EUX, som er erhvervsuddannelsernes svar på en gymnasial uddannelse – og lige lidt har det tilsyneladende hjulpet. Dét er overraskende.

I mellemtiden er tidspresset for at få flere faglærte kørt i stilling til arbejdsmarkedet kun vokset. Alt tyder derfor på, at V-forslaget om at flytte 10. klasse ind på erhvervsskolerne har en meget snarlig fremtid foran sig. De hidtidige forsøg har ovenikøbet vist gode resultater: For eksempel i Randers, hvor eleverne i en såkaldt EUD10-klasse bruger 6 af årets 40 uger i 10. klasse på faglærte aktiviteter.