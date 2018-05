Lærere er tilfredse med den nyudnævnte konfliktknuser: Han kan give folkeskolen en ny start

Selv om de færreste ved, hvem han er, har formændene i landets lærerkredse ikke travlt med at google navnet Per B. Christensen.

I aftes kom det frem, at han skal lede den kommission, som i sidste uge blev afslutningen på mange måneders overenskomstforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation.

»Når min egen formand, Anders Bondo, og KL peger på Per B. Christensen, sender det et vigtigt signal til os lærere. Jeg er meget lettet over, at man i samarbejdets ånd nu er blevet enige om en formand«, siger Kenneth Nielsen, der er formand for Esbjerg Lærerforening.

Arbejdstid kimen til konflikt

Også i København er lærerformand Lars Sørensen tryg ved, at det bliver en person med solid erfaring fra uddannelsesverdenen, der over de næste par år skal være med til at løse lærernes arbejdstidsknude.

»Umiddelbart virker det, som om han har et godt ry og rygte. Jeg tror, at Per B. Christensen og kommissionen kan være med til at skabe en ny start for folkeskolen. Men som han selv pointerer, afhænger det af, om de to parter kan nå hinanden«, siger hovedstadens kredsformand.

Siden 2013 har lærernes arbejdstid været kimen til konflikt på folkeskoleområdet. En over tre uger lang lockout endte dengang med, at den daværende S-R-SF-regering og Folketinget afskaffede arbejdstidsreglerne på skolerne.

Det betød grundlæggende, at lærerne fik begrænset frihed til selv at tilrettelægge deres arbejdstid – en ret, der i stedet tilfaldt skolelederne i de enkelte kommuner.

Efter flere mislykkede forsøg på at lande en ny arbejdstidsaftale endte OK-forhandlingerne i sidste uge med et håndslag mellem KL og lærerne på, at en ny kommission skal komme med anbefalinger til en fremtidig løsning. Dog uden at kunne garantere, at der reelt kommer en ny arbejdstidsaftale.

Ønske om mere uvildig formand

Det er på den baggrund, at Per B. Christensen, som selv er uddannet lærer og har 35 års ledererfaring på skole- og uddannelsesområdet, nu skal forsøge at få enderne til at mødes. Hvis kredsene i Danmarks Lærerforening vel at mærke stemmer ja til OK-aftalen og forslaget om en undersøgelseskommission.

»Nu skal man hverken være lalleglad eller fantast. Når man sætter en kommission til at arbejde, vil den muligvis komme frem til en allerede eksisterede viden. Men jeg anbefaler mine medlemmer at stemme ja«, siger Kenneth Nielsen fra Esbjergs Lærerforening.

På Lolland-Falster kunne kredsformand Birger H. Petersen, der i øvrigt har gået på seminariet med den nye kommissionsformand, godt have ønsket sig en mere uvildig person på posten.

»Per har et enormt kendskab til, hvordan kommunerne og skolevæsenet fungerer. Men han har også siddet på ledersiden af bordet og forsvaret ledernes og KL's synspunkter i mange år«, siger Birger H. Petersen.

Han har dog tiltro til, at der bliver lavet et ordentlig stykke arbejde i kommissionen og anbefaler også et ja til OK-aftalen.

Hellere vente tre år end dårlig aftale

Det samme gør Karsten Lynge Simonsen fra Aalborg Lærerforening, selv om han ærgrer sig over, at der ikke kom en ny arbejdstidsaftale i hus i sidste uge.

»Men hvis alternativet var en aftale, som ikke løser de udfordringer, vi står med hver dag ude på skolerne, vil jeg meget hellere vente tre år mere og få det helt rigtige frem«, siger han og tilføjer, at Per B. Christensen er et ansvarligt valg af kommissionsformand.

»Vi viser arbejdsgiverne en kæmpe tillid ved at sige ja til kommissionsarbejdet. Jeg tror på, at det med Per i spidsen munder ud i noget, vi kan bruge til noget«, siger han.