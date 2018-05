Gymnasieelev om ministers udspil: »Vi stresser i forvejen over fravær« På Ørestad Gymnasium bliver Merete Riisagers nye fraværsinitiativer taget blandet imod. Godt til at mindske slack, siger én. Pas på det ikke rammer de forkerte, lyder det fra sygdomsramt elev.

Den summende lyd af snakkesalige elever, der iler mod kantinen og et break fra dagens undervisning, er ikke til at tage fejl af.

Her i frokostpausen på Ørestad Gymnasium i København bliver der ofte talt om fravær, fortæller 19-årige Shaiman Ahmad fra 3.k.

»Mange hader fravær og den måde, det bliver kontrolleret på. Jeg savner, at presset på at komme i skole bliver mindsket en smule, for vi stresser i forvejen rigtig meget over det«, siger hun, mens hun og hendes klassekammerater på psykologilinjen gumler løs på deres madpakker i kantinen.

Foto: Peter Hove Olesen Shaiman Ahmad fra 3.k på Ørestad Gymnasium tror, færre elever ville blive væk fra undervisningen, hvis ikke man fik fravær.

Foto: Peter Hove Olesen

Shaiman Ahmad har selv et meget højt fravær - mere end skolens grænse på 10 procent, hvilket skyldes familiemæssige årsager. Men hun er i dialog med studievejledningen og mener ikke, at øget kontrol og registrering vil lette det tryk, som hun og mange i hendes omgangskreds oplever i hverdagen.

»Jeg tror ikke, det er fordi, at folk bevidst bliver væk fra undervisningen. Jeg tror faktisk, at færre ville blive væk, hvis ikke man fik fravær. Så ville det være okay at tage en dag fri og undgå at blive så stresset«, siger hun.

Skærpet tilsyn med elevernes fravær

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har i dag fremlagt en række initiativer, der skal sænke fraværet og hæve det faglige niveau i gymnasiet.

Blandt andet skal gymnasierne blive bedre til at ensrette registreringen af fravær og samtidig sætte obligatoriske mål for, hvor meget fraværet skal nedbringes på de enkelte skoler. Desuden skal det fremgå på gymnasiernes hjemmesider, hvor meget eleverne gennemsnitligt udebliver fra timerne.

Gustav Almind, der går i 3.i på den internationale medielinje på Ørestad Gymnasium, synes godt om, at der nu bliver sat hårdt ind over for manglende tilstedeværelse.

Foto: Peter Hove Olesen 19-årige Gustav Almind tager vel imod undervisningsminister Merete Riisagers (LA) nye initiativer om at nedbringe fraværet på landets gymnasier.

Foto: Peter Hove Olesen

»Hvis man gerne vil gå i gymnasiet, skal man komme til timerne. Det der med at man bliver væk, bare fordi man er bange for et modul eller for at blive spurgt i timerne, synes jeg er forkert. Så fortjener man ikke at gå i gymnasiet, og man fortjener ikke at blive student», siger 19-årige Gustav Almind, der selv har 4,5 procents fravær.

Elev: Man skal have lyst til uddannelse

Ifølge en stikprøveundersøgelse fra Undervisningsministeriet er det gennemsnitlige fravær i det almene gymnasium ca. 15 procent på HF og omkring 9 procent på de ældste årgange på STX.

Undervisningsministeren understreger i dagens udspil, at et gymnasium som minimum skal gribe ind, hvis en elev har et fravær på 15 procent. I den forbindelse vil hun også indskærpe mulighederne for at fratage elever deres SU, hvilket Gustav Almind mener er i orden.

»Uddannelse er noget, du selv skal have lyst til. Hvis du misser meget af undervisningen, går det jo ud over en selv. Jeg mener ikke, at man skal have SU for ikke at lave noget. Medmindre man selvfølgelig er meget syg«, siger han.

Sygdom udløste højt fravær

For en af Gustav Alminds klassekammerater, Ariel Tamer, betød et svækket immunsystem og længere tids sygdom i vinter, at hans fravær røg helt op på 15 procent.

Ariel Tamer kan godt forstå Merete Riisagers plan for at få flere elever til at møde op til timerne. Men han advarer imod, at udspillet rammer de forkerte - elever, som ikke kan komme i skole af helt legitime grunde.