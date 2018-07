Færdig med gymnasiet: »Nogle gange kan ens smil sætte sig fast. Det gjorde det den dag, jeg fik huen på«

Fuldkommen frihed

Jeg og andre studenter har egentlig en fuldkommen frihed nu, men jeg tror aldrig helt, man har lyst til at udnytte den. I princippet kan jeg alt. Jeg har et godt snit, jeg har fuldført en ungdomsuddannelse. Jeg kunne tage til Costa Rica, finde et hyggeligt job og blive der.

Jeg ville også kunne tage til Indonesien, købe en båd, få et dykkercertifikat, dykke rundt efter fisk og leve der lidt halvprimitivt. Det ville jeg kunne. Men det kommer jeg ikke til, og det er der nok ikke særlig mange, der gør.

Jeg føler, der er rammer for min frihed. Man begrænser sig selv uden at tænke over det. Man begrænser sig, fordi man ikke kan tøjle al den frihed. Jeg ville ikke kunne overskue alle de ualmindeligt, sindssygt mange tænkelige muligheder, jeg har.

Jeg skal tage nogle valg, og så er jeg nødt til at kortlægge: Hvilke valgmuligheder har jeg? Og hvad vil jeg? I mit sabbatår skal jeg arbejde som lærervikar og rejse en masse. Efter det vil jeg gerne flytte til København, få mere viden, skabe min egen familie og omgangskreds. Med de præmisser kan jeg ikke gøre så meget andet end at blive i Danmark et stykke tid, tage en uddannelse og få et job.

Jeg vil gerne finde noget, jeg både vil være god til og synes er interessant. Og så vil jeg gøre en forskel. Det er egentlig en lortepræmis, fordi hvordan måler man det at gøre en forskel? Handler det om at gøre en forskel for mange eller for få? Skal jeg gøre en stor forskel eller en lille forskel? Man kan gøre en forskel inden for vildt mange ting.

Det er en lidt mærkelig ting at sige, at man gerne vil gøre en forskel. Men jeg vil virkelig prøve at have det in mente, når jeg vælger uddannelse. Lige nu overvejer jeg alt fra statskundskab, antropologi og journalistik til psykologi.

Til dels sidder jeg og tænker, at jeg skal vælge mit kommende job nu. Men jeg prøver også at skubbe den tankegang væk, for det er ikke til at sige, hvilke jobs der er, når jeg er færdiguddannet. Det er svært at sidde og gisne om fremtiden, men jeg føler, jeg bliver konfronteret med den nu.

Jeg tror, jeg prøver at udskyde de store valg lidt ved at tage et sabbatår, fordi jeg ikke har besluttet mig for noget endnu. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde bliver klogere på mit valg af studie, eller om jeg på et tidspunkt bare tager et valg og lever med det.