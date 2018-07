Sent uddannelsesskifte: Christina går fra paragraffer til direkte øjenkontakt for at opnå drømmen

Det er mindre end 1 år siden, at 26-årige Christina Mauricette Kulpa var overbevist om, at hendes tårnhøje karaktergennemsnit og kærlighed til samfundsfag skulle veksles til en uddannelse som jurist fra Københavns Universitet.

Årets studieoptag Lørdag 28. juli får 89.700 håbefulde danskere svar på, om de er kommet ind på den uddannelse, de drømmer om. Kl. 00.01 natten til lørdag kan du på Politiken.dk få overblikket over årets studieoptag. Her får du også serveret de gennemgående tendenser og får svar på spørgsmål som: Hvilke uddannelser har flest og færrest optagne? Hvad har været mest populært at søge ind på i år? Og hvilke har haft det højeste gennemsnit?

Men efter et semester fik hun øjnene op for, hvilken virkelighed der egentlig ventede hende efter 5 år på universitetet.

»Jeg ville hellere lave noget, der var konkret og meningsfuldt, hvor jeg kunne arbejde menneske til menneske. Jeg havde ikke lyst til at arbejde med at administrere samfundet efter skiftende regeringers ønske«, siger Christina Mauricette Kulpa, der i løbet af de sidste 6 måneder har arbejdet og grublet over, hvad hun skulle bruge sit liv på.

Nu har hun valgt at sætte kryds på ansøgningsskemaet ved optometri på Københavns Erhvervsakademi (KEA), som er en professionsbachelor på 3,5 år, der uddanner de studerende til at blive optikere.

Alle optaget sidste år

Sidste år blev alle 102 ansøgere optaget, og Christina Mauricette Kulpa er med sit karaktergennemsnit på 11,2 så godt som sikker på at få en plads.

Derfor er det heller ikke med de store mavekneb, at hun i morgen logger på computeren for at tjekke svaret.

»Ærlig talt, så tror jeg, at jeg gør det i morgen tidlig. Jeg står op, og så tjekker jeg det der«, siger Christina.

Springet fra jurist til optometrist kan virke som et kvantespring, men for Christina Mauricette Kulpa faldt det helt naturligt.

Jeg havde lyst til at hjælpe et menneske på en måde, hvor jeg konkret kan se, hvad jeg hjælper dem med

Gennem mange år har hun kæmpet med synsforstyrrelser, der har gjort det svært for hende at fokusere øjnene gennem længere tid.

Skæbnen ville, at hun i februar oplevede en forværring og opsøgte en specialist, der gjorde, at hun fik øjnene op for netop den karrierevej.

»Jeg synes, at optometri var helt håndgribelig. Og hold nu op en forbedring af mit liv det var at kunne kommunikere fuldkomment. Det gav enormt meget mening. Jeg havde lyst til at hjælpe et menneske på en måde, hvor jeg konkret kan se, hvad jeg hjælper dem med. Når man står midt i at få en bedre kommunikation med sine nærmeste, så bliver det oplagt at vælge det«, siger hun.

Derfor er optometri også den eneste uddannelse, hun har søgt ind på i år.

»Det er det eneste, jeg har lyst til at være«.

Drømmen er, at hun på sigt skal blive neurooptometrist ligesom den optiker, der gennem de sidste par måneder har hjulpet hende. Den lidt kryptiske stillingsbetegnelse dækker over hjernens forbindelse med synet, der især hjælper folk med hovedskader.

»Min neurooptomistrist fortalte mig, at de kommende år bliver der større muligheder for at undersøge alle mulige forskellige øjensygdomme og finde symptomer, som almindelige læger ikke kan finde. Det synes jeg var super interessant, for så bliver man på en måde også undersøgende læge, og det synes jeg lyder super fedt«, siger hun.