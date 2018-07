'Dinosaurer' i sfo slukkede Bos pædagogdrøm - Nu vil han være lærer

Når sms’en om ny post på e-boks kommer frem på Bo Thustup Nielsens telefonskærm, skal han finde nærmeste computer med det samme. Også selv om han er på tur på Lolland med sin kæreste den dag.

»Jeg ved bare, at jeg kommer til at være super anspændt og kommer til at tjekke min telefon hele tiden«.

Nu hvor jeg er tættere på 30, end jeg var dengang, så er det ligesom ved at være nu, at jeg skal have fundet ud af det

Han havde det ikke helt på samme måde, da han som 18-årig søgte ind på uddannelsen til pædagogisk assistent.

»Dengang var jeg yngre og havde mange år til at lave ballade og til at finde ud af, hvad jeg ville. Men nu, hvor jeg er tættere på 30, end jeg var dengang, så er det ligesom ved at være nu, at jeg skal have fundet ud af det«, siger han.

Hans førsteprioritet er læreruddannelsen på Absalon Professionshøjskole i Roskilde. Nede på prioriteringslisten finder vi læreruddannelsen i Vordingborg og derefter pædagoguddannelsen i både Roskilde, Vordingborg og Slagelse.

Kunne ikke finde arbejde

Men hans vej til beslutningen om læreruddannelsen har været kringlet og nogle år undervejs.

Og den begyndte som sagt med uddannelsen til pædagogisk assistent.

Bo Thustrup Nielsen ville tidligere være pædagog, fordi han i sin barndom selv har oplevet at have voksne mennesker, der betød meget for ham, og som har formet ham. En pædagog introducerede ham, da han var barn og gik i sfo, til rollespil og kortspillet Magic, der i dag fylder meget af hans voksne liv.

Efter den treårige uddannelse kunne Bo Thustrup Nielsen ikke finde arbejde og kom i aktivering i en sfo. Men det var nogle »dinosaurer«, der arbejdede i den institution, der dræbte hans lyst til at arbejde som pædagog. »De var groet fast i måden, de gjorde tingene på. Det slog mig helt ud«, siger han, der derefter begyndte at tænke på læreruddannelsen.

Jeg føler, at alle brikkerne falder på plads, hvis jeg kommer ind på læreruddannelsen i Roskilde. Jeg er ved at lægge et puslespil nu, og hvis jeg ikke kommer ind, kan jeg lige så godt smide det puslespil væk

Det krævede, at han tog en hf-uddannelse, hvor hans interesse for historiefaget fik lov at udfolde sig. Og den interesse skylder han en anden ’voksen’.

»Min historielærer på hf var med til, at jeg begyndte at finde historie interessant. Hun gav os frihed og kom med et højere niveau, end jeg var vant til. Hun anbefalede mig faktisk at læse historie på universitetet, men jeg vil stadig gerne arbejde med børn«, siger Bo Thustrup Nielsen.

Afgør fremtiden

»Jeg vil gerne være med til at give interessen for historie videre til andre, og jeg vil gerne gøre en forskel for børnene, ligesom andre har gjort en forskel for mig«.

Nu, hvor han har taget sin beslutning, vil han gerne i gang. Og selv om han med et karaktergennemsnit på 9,8 er ret sikker på at komme ind på læreruddannelsen, der kræver et snit på 7, vil han ikke være »for selvfed«.

»Jeg er lidt kulret, for altså, det er jo min fremtid, som det her afgør. Selvfølgelig har jeg søgt ind på andre uddannelser, men jeg føler, at alle brikkerne falder på plads, hvis jeg kommer ind på læreruddannelsen i Roskilde. Jeg er ved at lægge et puslespil nu, og hvis jeg ikke kommer ind, kan jeg lige så godt smide det puslespil væk«.