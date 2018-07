Søger retorik, jura og medievidenskab: »Jura handler jo også om sprog«

Tre byer og fem forskellige uddannelser. Der er meget åbent og meget på spil for de kommende fem år i Trine Skovby Lendals liv, når hun i nat får besked om, hvilken uddannelse hun skal starte på efter sommerferien.

Hun regner med at være i Tivoli, når beskeden tikker ind.

Årets studieoptag Lørdag 28. juli får 89.700 håbefulde danskere svar på, om de er kommet ind på den uddannelse, de drømmer om. Kl. 00.01 natten til lørdag kan du på Politiken.dk få overblikket over årets studieoptag. Her får du også serveret de gennemgående tendenser og får svar på spørgsmål som: Hvilke uddannelser har flest og færrest optagne? Hvad har været mest populært at søge ind på i år? Og hvilke har haft det højeste gennemsnit?

Hun skal nemlig til koncert på plænen med norske a-ha.

»Men jeg kommer helt sikkert til at tjekke på mobilen tit«, siger hun og griner. »Jeg kan alligevel ikke påvirke udfaldet nu«.

Jeg elsker sprog og øver mig tit i skrive

Hendes førsteprioritet er retorik på Københavns Universitet. Det fag tiltaler hende, fordi hun elsker sprog og har stor lyst til at fordybe sig i taler. På længere sigt har hun også lyst til at skrive taler selv.

»Retorik er det, jeg allerhelst vil. For jeg elsker sprog og øver mig tit i at skrive«, siger hun.

Nyt fællesskab i Aarhus

Næste fag på hendes studieansøgning er jura og meget gerne på Aarhus Universitet. På den måde er Trine undtagelsen, som bekræfter reglen om, at mange unge ikke vil flytte sig for at få den rigtige uddannelse.

Længere nede på prioriteringslisten er medievidenskab, humanistisk bachelor med journalistik som tilvalg på Roskilde Universitet og endelig engelsk på Københavns Universitet.

»Jeg kan rigtig godt lide Aarhus og skal til at flytte hjemmefra. Så jeg synes, det kunne være fint at flytte langt væk. Det udvikler én mere, og så har jeg hørt, at Aarhus er en fed studieby«, siger hun.

Hun er allerede så småt i gang med at undersøge, om hun kan få tag over hovedet.

»Det gør mig ikke noget, at jeg ikke kender nogen i Aarhus. For jeg starter på et universitet, hvor der går mange unge mennesker. Jeg skal nok komme ind i et fællesskab og lære nye at kende«, siger hun.

Der har været mange overvejelser forud for den vidtfavnende prioriteringsliste i det sabbatår, som er gået, siden Trine blev student sidste år.

Først overvejede hun psykologi, men det var karaktergennemsnittet ikke til. Siden overvejede hun at blive pædagog. Men selv om hun har været glad for jobbet som pædagogmedhjælper i en vuggestue, fandt hun ud af, at det ikke er den vej, hun skal.

»Jeg savner at være i mere kontakt med andre voksne og vil også gerne kunne fordybe mig mere«.

Jura handler om sprog

Det udslagsgivende blev hendes kærlighed til ord og sprog.

Men hvordan kom så jura ind billedet?

Man kører død i det, hvis man kun går efter, hvor mange penge man tjener

»Jura handler jo også om sprog. Desuden stødte jeg på jura, da min familie var involveret i en sag om arveret. Og det synes jeg var vildt interessant – det gav mig lyst til at udforske det fag«.

Trine har også i valget af uddannelse skelet til løn og beskæftigelse.

»Det indrømmer jeg gerne. Jeg vil gerne have et job, hvor jeg kan klare mig selv og ikke kommer til at sidde og bekymre mig om, hvorvidt jeg kan betale næste husleje. Min far er ufaglært, og min mor er socialpædagog. Det har motiveret mig til at tage en uddannelse. Men lønnen er ikke afgørende. Man kører død i det, hvis man kun går efter, hvor mange penge man tjener«.