89 uddannelser er lukket land, hvis dit snit er under 9

Hvis man drømmer om at komme ind på uddannelser som medicin, psykologi og statskundskab, kræver det, at man forlod gymnasiet med et gennemsnit i toppen af skalaen.

Helt konkret kræver 89 af landets videregående uddannelser, at ansøgernes gennemsnit er over 9,0, før de kan blive optaget.

Det er 9 flere end sidste år, og det betyder, at 10 procent af alle uddannelser kræver et snit på over 9,0.

Derudover kræver 43 af de 89 uddannelser et gennemsnit på over 10,0.

Sprænger skalaen igen i år

Uddannelsen, der kræver det højeste gennemsnit, er igen i år International Business på CBS. Snittet ligger stabilt for tredje år i træk på 12,2.

At opfylde karakterkravet kræver altså, at man, udover at skrabe en hulens masse 12-taller sammen, også har fem fag på A-niveau eller søger ind senest to år efter afsluttet studentereksamen. Dermed opfylder man bonuskravene og kan gange sit snit med 1,03 eller 1,08.

Er drømmen Cognitive Science på Aarhus Universitet, kræver det 11,8 i gennemsnit, mens Psykologi på KU kræver 11,7.

Grænsekvotienten bliver sat ud fra hvor mange ansøgere, der er til pladserne på det enkelte studie.

For eksempel var der 1.208 ansøgere til de 180 pladser på International Business på CBS. Det er derfor de 180 ansøgere med de højest snit, der bliver tilbudt en plads, og grænsekvotienten bliver sat efter den optagne, der har det laveste snit.

Nye uddannelser

Men det er ikke kun gengangere, der topper listen. Faktisk ligger der tre uddannelser, der bliver oprettet for første gang i år, på listen.

Det drejer sig om Teknisk Videnskab på DTU, Business Administration and Digital Management på CBS og vinterstart på jordemoderuddannelsen på Professionshøjskolen Metropol i København.

De kræver henholdsvis et gennemsnit på 10,9, 10,7 og 10,5 for at komme ind.

Det er primært bacheloruddannelser, der kræver de høje snit. Af de 43 uddannelser, hvor adgangskvotienten er over 10,0, er 35 bacheloruddannelser.

Alt i alt er 64.943 ansøgere blevet optaget på en videregående uddannelse.